Am Mittwoch gegen 00:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr und Rettungsabteilung Admont zu einem Verkehrsunfall auf der L 713, der Kaiserauer Landesstraße, gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Autos von der Fahrbahn abgekommen und auf eine Steinschlichtung aufgefahren.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte – zusätzlich zur FF Admont wurde auch die FF Hall alarmiert, außerdem waren Polizei, Straßenmeisterei und zwei Abschleppunternehmen vor Ort – hatten sich beide Lenker bereits selbst aus den Fahrzeugen befreit. Die beiden Leichtverletzten wurden von den Sanitätern der Rettungsabteilung Admont versorgt.

Fahrzeugbergung mittels Seilwinde

Die Fahrzeugbergung erfolgte mittels Seilwinde, anschließend wurde noch das Batteriemanagement durchgeführt und die beschädigten Autos mittels Kran auf die Fahrzeuge der Abschleppunternehmen verladen. Im Zuge der Aufräumarbeiten wurden weiters ausgetretene Betriebsmittel gebunden sowie die Fahrbahn gereinigt, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.