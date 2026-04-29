Jimmy Kimmel (58) zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Gesichtern des amerikanischen Fernsehens. Doch aktuell steht der Moderator nicht nur wegen seiner Show im Rampenlicht, sondern wegen eines eskalierten Konflikts mit US-Präsident Donald Trump (79).

Und das nicht zum ersten Mal. Der 58-Jährige liefert sich besonders seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit einen Schlagabtausch nach dem anderen mit dem amtierenden US-Präsidenten. Kimmel ist in den vergangenen Monaten zu einer regelrechten Gallionsfigur der Presse- und Meinungsfreiheit geworden. Täglich analysiert er vor einem Millionenpublikum Trumps Aussagen und sein Verhalten bei öffentlichen Terminen. Ohne Rücksicht auf Verluste.

Jimmy Kimmel: Aktivist und Trump-Feindbild

Seine Gags sind Trump daher ein Dorn im Auge. Bereits mehrmals hat dieser versucht, Kimmel zum Schweigen zu bringen. Der 79-Jährige forderte wiederholt seine Entlassung und wollte ihm seine Late Night Show wegnehmen. Im vergangenen Jahr hatte der US-Präsident damit zumindest partiellen Erfolg. Nach einer Äußerung nach dem Tod von Charlie Kirk wurde „Jimmy Kimmel Live!“ vorübergehend abgesetzt.

Kimmel, der die Show seit 2003 moderiert, wurde eine Woche auf Zwangsurlaub geschickt. Begründet wurde das damit, eine angespannte Situation im Land nicht weiter anheizen zu wollen. Die vorübergehende Absetzung der Sendung befeuerte wiederum eine Debatte um die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. Trump hatte die Pause der Sendung als „gute Nachrichten für Amerika“ gefeiert. Für den 79-Jährigen sei Kimmel einer der „untalentiertesten Menschen Amerikas“.

Jimmy Kimmel: Trump fordert erneut seine Entlassung

Dieser Tage forderte Trump erneut die Entlassung von Kimmel. Nach der Kritik an dem Moderator wegen einer Bemerkung über First Lady Melania Trump hat die US-Medienaufsichtsbehörde FCC eine vorzeitige Überprüfung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet. Die FCC forderte Disney am Dienstag auf, den Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen für seinen Sender ABC einzureichen - mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin.

Kimmel hatte der Frau des Präsidenten in seiner Show am vergangenen Donnerstag das Strahlen einer „werdenden Witwe“ bescheinigt. Der 58-Jährige wies die Kritik zurück und erklärte, der in seiner Sendung zwei Tage vor einem Schusswaffenvorfall am Rande des Korrespondenten-Dinners mit Donald Trump gemachte Witz habe sich auf den Altersunterschied zwischen dem US-Präsidenten und seiner Ehefrau bezogen.

Doch wer ist der Mann, der Trump mutig Paroli bietet? Geboren 1967 in New York, begann Jimmy Kimmel seine Karriere zunächst im Radio, bevor er Ende der 1990er-Jahre im Fernsehen Fuß fasste. Seinen Durchbruch feierte er mit Formaten wie „The Man Show“ und der Game-Show „Win Ben Stein’s Money“, für die er sogar einen Emmy gewann.

2003 startete seine eigene Sendung „Jimmy Kimmel Live!“ auf ABC. Nebenbei moderierte er mehrfach die Oscar- und Emmy-Verleihungen und wurde 2018 vom „Time Magazine“ zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt gezählt. Sein Markenzeichen ist seine politische Satire, die er scharfzüngig mit einem Millionenpublikum teilt.

Jimmy Kimmel: Privatleben und Familie

Abseits der Kameras zeigt sich Kimmel deutlich bodenständiger. Er ist Vater von vier Kindern und seit 2013 mit Autorin Molly McNearney verheiratet, die auch an seiner Show mitarbeitet. Die beiden haben eine Tochter (*2014) und einen Sohn (*2017). Mit seiner ersten Frau Gina Maddy hat er ebenfalls einen Sohn und eine Tochter. Seine Familie sei sein Anker und würde ihm besonders in Zeiten wie diesem Rückhalt und neue Kraft geben.

Kimmel bewegt sich seit Jahren auf einem schmalen Grat zwischen Unterhaltung und politischer Provokation. Seine Fans feiern ihn für seine Direktheit, Kritiker werfen ihm vor, Grenzen zu überschreiten. Trotz aller Kritik ist er einer der wenigen Menschen, die Trump öffentlich die Stirn bieten.