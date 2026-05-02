Drei Frauen, die eine Tankstelle führen – vielerorts noch immer Epizentrum der männlichen Vorlieben. Im Fall der Tankstelle Huber sind es dazu noch Großmutter Maria Huber (85) und ihre Enkelinnen Anna Katharina (22) und Stefanie (21). Eine Lebensgeschichte, wie für den Weltfrauentag geschrieben. „Es war unglaublich, was in den Tagen nach dem Artikel in der Kleinen Zeitung los war. Immer wieder haben uns die Leute darauf angesprochen“, sagt Maria Huber. „Zum Beispiel kommen jetzt viele Frauen und sagen, dass sie zu uns kommen, weil wir Frauen zusammenhalten müssen.“

Dann meldete sich der ORF

Wenige Tage nach dem Bericht in der Kleinen Zeitung am 8. März klingelt das Handy von Maria Huber. „Wir waren gerade beim Tierarzt, deswegen konnte ich erst später zurückrufen.“ Ob Maria und Anna Katharina Huber in der Sendung „Hinter den Schlagzeilen“ von ihrem Alltag und den aktuellen Spritpreis-Debatten berichten würden, lautet die Frage. „Zuerst waren wir unentschlossen. Da treten sonst Prominente auf wie Gerda Rogers oder Peter Resetarits.“

Doch Großmutter und Enkelin Anna Katharina springen über ihren Schatten. Die Folge wurde am 1. April auf ORF2 ausgestrahlt. „Wir haben uns, denke ich, sehr gut geschlagen. Wir hatten befürchtet, dass wir zu nervös sind, aber es ist alles gut gegangen. Ich habe den Redakteur auch gefragt, wie sie auf uns gekommen sind. Er meinte, dass sie von uns in der Kleinen Zeitung gelesen haben.“

Maria Huber (85) mit ihren Enkelinnen Anna Katharina (22) und Stefanie (21). Seit den 1960er-Jahren ist die Tankstelle Dreh- und Angelpunkt in Maria Hubers Leben © Carmen Oster

Dann meldete sich „Die Zeit“

Doch der Bericht zieht noch weitere Kreise. Wenige Tage später meldet sich eine Redakteurin von „Die Zeit“. Auch sie will sich mit dem Frauen-Trio über ihre Lebensgeschichte und die aktuellen Herausforderungen unterhalten. „Ich habe gefragt, ob sie uns im Fernsehen gesehen hat“, erklärt die 85-Jährige. „Von dem Beitrag wusste sie nichts. Sie meinte nur, dass sie den Bericht in der Kleinen Zeitung gelesen hat. Es war wie ein Domino-Effekt“, so Huber noch immer etwas ungläubig ob des großen Interesses.

„Als Tankstelle sind wir auch ein sozialer Treffpunkt“ © Carmen Oster

Wie es nun weitergeht bei der Tankstelle an der B54? „Es gibt viele Veränderungen und Herausforderungen“, sagt Anna Katharina Huber. „Wir wollen aber auf alle Fälle an der ,bemannten‘ Tankstelle festhalten. Wir sind ein sozialer Treffpunkt – auch, weil es immer weniger Lokale gibt“, so die 22-Jährige, die auch als Funktionärin in der WKO-Fachgruppe für Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen tätig ist.