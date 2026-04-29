Autofahrer in Mariazell und Touristen auf dem Weg zum Erlaufsee müssen ab Montag im Umkreis des Bahnhofes ein wenig mehr Geduld mitbringen. Dort steht nämlich mit der Erneuerung und Erweiterung der L 112 (Erlaufseestraße) ein umfangreiches Bau- und Sanierungsprojekt auf dem Programm. Davon betroffen ist der erste Straßenkilometer ab der B 20 (Mariazeller Straße).

Millionenprojekt

„Die Fahrbahnbreite wird dann statt aktuell 5,80 Meter 6,50 Meter betragen. Der Kreuzungsbereich der B 20 (Mariazeller Straße) und der L 112 wird zudem so ausgebaut, dass sich künftig zwei Lastkraftwägen problemlos begegnen können, weshalb auch eine Querungshilfe beim Schutzweg errichtet wird", so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer in einer Aussendung.

Verkehrslandesrätin Claudia Holzer © Land Steiermark/Binder

Insgesamt werden rund 1,6 Millionen Euro in die Maßnahmen investiert, wobei sich der Wallfahrtsort und die Stadtwerke mit 250.000 Euro beteiligen. Das Bauvorhaben teilt sich in drei Abschnitte auf: Zuerst wird der Bereich von der B 20 bis zum Bahnhof bearbeitet, bevor man von Bahnhof bis Eisenbahnkreuzung und zum Schluss von der Kreuzung zum Ortsende weitermacht.

Drei Totalsperren

„Der Großteil der Arbeiten, die abgesehen von einer Fahrbahnsanierung auch die Sanierung beziehungsweise Erneuerung der Entwässerung vorsehen, wird mit halbseitiger Sperre und Ampelregelung erledigt", erklärt Projektleiter Wolfgang Wiesler von der Abteilung 16 des Landes Steiermark.

Für die Fahrt zum Erlaufsee sollte man im Sommer geringfügig mehr Zeit einplanen © KLZ / Tobias Graf

Für die Verfestigung des Zements und die Asphaltierung ist aber in allen drei Abschnitten eine zweitägige Totalsperre vorgesehen. Zum Erlaufsee kommt man in dieser Zeit über die Seestraße aus Mitterbach am Erlaufsee oder man umfährt die Sperre und den Wallfahrtsort über die B 71 (Grünauer Straße).

Verbreiterter Gehweg

Abseits der Straße wird auch die Geh- und Radweganbindung an das Mariazeller Straßennetz verbessert. Der bestehende Gehweg von der Kreuzung zwischen B 20 und L 112 wird im Zuge dessen bis zum Fleschweg asphaltiert und auf über drei Meter verbreitert. Künftig soll er dann als gemischter Geh- und Radweg fungieren.