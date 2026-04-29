Ein schönes und rundum gelungenes Fest feierte die Kinderkrippe Pöllau anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens. Mit dabei waren nicht nur Vertreter der Marktgemeinde und des Trägervereins GiP, sondern auch zahlreiche Eltern und ganz besondere Ehrengäste – nämlich viele kleine und große Kinder. „Ihr seid der Grund, warum es diesen Ort gibt“, betonte Karin Ofenluger, Leiterin der Kinderkrippe, in ihrer Rede.

Insgesamt 88 Kinder besuchten in den vergangenen zehn Jahren die Krippe, viele von ihnen waren zur Feier mit ihren Eltern gekommen. Dieses Wiedersehen war für Ofenluger, die seit Beginn Leiterin ist, besonders schön und berührend. „Die Kinderkrippe ist mehr als ein Ort der Betreuung. Sie ist ein Ort voller Wärme, voller Erinnerungen und voller Geschichten“, sagte Ofenluger, die sich nicht nur bei den Eltern für ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedankte, sondern auch bei ihrem engagierten Team. Großen Dank sprach sie auch der Gemeinde und GiP für die jahrelange Unterstützung aus.

Für die Kinder gab es bei der Feier auch eine magische Überraschung: Der Zauberer Patrick Kulo hat mit seiner lustigen und beeindruckenden Show für staunende Gesichter und viel Begeisterung gesorgt.