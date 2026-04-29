Herzlichen Glückwunsch! Kronprinz William (43) und Prinzessin Kate (44) feiern am 29. April ihren 15. Hochzeitstag. Die beiden gelten als eines der Traumpaare der europäischen Royals.

Ihre Liebe nahm zu Beginn der 2000er an der Universität St Andrews in Schottland ihren Anfang. Die beiden studierten dort und lernten sich über gemeinsame Freunde kennen. Doch ihre Beziehung musste einige Hürden überwinden, sie trennten sich 2005 und 2007 kurzzeitig.

William und Kate: Diese Frau rettete ihre Beziehung

Kate stürzte sich damals mit Schwester Pippa ins Londoner Nachtleben, um über die Trennung hinwegzukommen. Wie „The Sun“ berichtet, soll sie in einer Partynacht eine Frau kennengelernt haben, die ihre Beziehung zu William gerettet haben soll. It-Girl Tara Palmer-Tomkinson soll zum damaligen Zeitpunkt ein ernstes Gespräch mit Kate geführt haben. „Willst du ihn zurückhaben?“, soll Palmer-Tomkinson Kate gefragt haben. Die erklärte daraufhin angeblich, dass sie William trotz ihrer Trennung immer noch liebe. „Kopf hoch“, riet Palmer-Tomkinson ihr laut der britischen Boulevardzeitung daraufhin. „Sag nichts, tu nichts, dann wird alles gut, und er wird zurückkommen.“ Einige Monate später kamen die beiden wieder zusammen, der Rest ist Geschichte.

William und Kate: Bilder ihrer Liebe

Am 29. April 2011 gaben sie sich in der Westminster Abbey in London das Ja-Wort. Rund 1900 Gäste wohnten der Hochzeit des Paares bei. Weltweit sollen rund zwei Milliarden Menschen den großen Tag von William und Kate im Fernsehen verfolgt haben.

Ihre drei gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (8) krönten die Liebesgeschichte der beiden. Der jüngste Spross der Royals feierte in der vergangenen Woche seinen 8. Geburtstag.

William und Kate: Familienglück und Schock-Diagnose

William und Kate genießen die Zeit mit ihren Kindern. Familie stehe für das Kronprinzenpaar an erster Stelle. Besonders nach dem Bekanntwerden von Kates Krebserkrankung Anfang 2024. Mittlerweile hat die Dreifach-Mama ihre Behandlung abgeschlossen und ist seit Herbst 2024 in Remission.