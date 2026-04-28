Ein 21-jähriger Radfahrer fuhr am Dienstagvormittag – vorschriftswidrig – auf dem Gehsteig in der Dürergasse in Richtung Osten. Dabei übersah er laut Polizei offenbar einen zehnjährigen Schüler, der auf dem Gehsteig in die selbe Richtung spazierte. Zu dem Zeitpunkt hielt sich der Bub gerade vor einem Haus im Bereich des Hofeinganges des Schulzentrums St. Leonhard auf.

Der Radfahrer erfasste den Zehnjährigen, der darauf zu Sturz kam und sich nach ersten Informationen schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt und in die Kinderchirurgie des LKH-Universitätsklinikums gebracht. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.