Wenn am Abend des 13. Mai die ersten Akkorde durch die Lienzer Gassen wehen, findet ein Großereignis seinen Höhepunkt, das bereits seit vielen Monaten vorbereitet wurde. Die „Lange Nacht der Chöre“, eine österreichweite Initiative, rückt dieses Jahr den Bezirk Osttirol ins Rampenlicht. Hinter den Kulissen ziehen Bezirkschorleiter Alois Wendlinger sowie Gerhard Wallensteiner und das gesamte Bezirksteam die Fäden. Gemeinsam mit dem Chorverband Tirol haben sie ein Programm auf die Beine gestellt, das beeindruckt: Es reisen 600 Sänger aus Nord-, Süd- und Osttirol an. Insgesamt präsentieren 24 Chöre ihre Vielfalt an fünf ausgewählten Plätzen in der Lienzer Innenstadt. Zwei Auftritte pro Chor garantieren, dass das Publikum beim Flanieren keinen Programmpunkt verpasst.

Die Veranstaltung ist Teil einer bundesweiten Aktion, die eine „Klangbrücke“ quer durch Österreich schlägt – von Lienz bis nach Eisenstadt. Landesobmann Martin Waldauf: „Es geht um Eindrücke, um Lieder und um das Knüpfen neuer Netzwerke zwischen den Chorgemeinschaften.“

Ein langer und musikalischer Abend

Das Organisationsteam wird von der Stadt Lienz mit Bürgermeisterin Elisabeth Blanik sowie durch zahlreiche Sponsoren aus der Region unterstützt. Es ist ein offenes Fest für alle: Zwischen 19 und 22.30 Uhr sind Musikliebhaber und neugierige Passanten eingeladen, die Stadt zu erkunden und die Vielfalt des Chorgesangs zu erleben.