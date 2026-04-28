Die Fluggesellschaft Japan Airlines plant ab Mai, einen humanoiden Roboter für Arbeiten am Flughafen zu testen, um den Personalmangel in der Bodenabfertigung zu entschärfen und den regulären Einsatz ab dem Jahr 2028 vorzubereiten. Die Einführung neuer Technologien im Luftverkehr unterliegt strengen Sicherheitsanforderungen, weshalb Praxistests über mehrere Jahre notwendig sind.

Erste Initiative dieser Art in Japan

Das Projekt gilt als erste Initiative dieser Art in Japan. Es soll zeigen, ob Roboter körperlich belastende Aufgaben im laufenden Betrieb übernehmen können. Die Bodenabfertigung zählt zu den körperlich belastendsten Bereichen im Flughafenbetrieb, insbesondere beim Be- und Entladen von Fracht sowie Gepäck. Die Tests finden am Flughafen Haneda in Tokio statt. Bei einer Testvorführung vor Journalisten war ein etwa 130 Zentimeter großer Roboter des Herstellers Unitree zu sehen, der vorsichtig Fracht auf ein Förderband neben einem JAL-Passagierflugzeug schob und einem unsichtbaren Kollegen zuwinkte. Langfristig könnten humanoide Roboter bei Japan Airlines auch andere Aufgaben übernehmen. Neben der Gepäckabfertigung sind auch Einsätze in der Kabinenreinigung oder bei Wartungsprozessen denkbar.