Polizei, Bergrettung und zwei Hubschrauber waren am Montag im Bereich Obernberg am Brenner im Einsatz. In der Nacht war die Polizei darüber informiert worden, dass ein Segelflugzeug in diesem Bereich abgestürzt sein könnte. Dies bewahrheitete sich auch. Das Wrack wurde gegen 8.45 Uhr im Ortsteil Lueg im Gemeindegebiet von Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) im alpinen Gelände aufgefunden. Der Pilot konnte nur noch tot geborgen werden.

Unfallhergang noch offen

Am Dienstag hat die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes bekanntgegeben, dass es sich bei dem verunglückten Piloten um einen 79-jährigen Österreicher handelt. Zudem war der Flieger auf dem Flugplatz in Feldkirchen, Kärnten, gestartet, teilte das Verkehrsministerium auf APA-Anfrage mit. Zum Unfallhergang gab es noch keine näheren Informationen.

Am Samstag hatte sich im Trentino ein Flugzeugabsturz mit tödlichem Ausgang ereignet. Ein Wanderer hatte auf dem Nonsberg das Segelflugzeug entdeckt. Der Pilot, ein Schweizer Unternehmer (66), war vom Flugplatz Lienz-Nikolsdorf gestartet.