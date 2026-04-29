Noch steht man beim Restaurant des Strandbads in der Gemeinde Ferndorf vor verschlossenen Türen – doch nicht mehr lange, denn die Suche nach einem neuen Pächter für das beliebte Seerestaurant nahm ein glückliches Ende. Mit Christian Poßegger (45) sperrt ein äußerst erfahrener Gastronom das Lokal mit Blick auf den Millstätter See und die dahinterliegende Bergkette wieder auf.

Seit über 20 Jahren ist er national und international in der Branche tätig. Seine Laufbahn führte den Pörtschacher als Chef de Partie, Souschef und Küchenchef durch zahlreiche 4- und 5-Sterne-Hotels sowie mehrfach ausgezeichnete Haubenlokale. Besonders prägend seien die Zeiten in der Steirerstub‘n in Wien (14 Gault-Millau-Punkte), im Restaurant „Sweetlife“ der Casino Velden Gastronomie (14 Gault-Millau-Punkte), im Restaurant „Loystubn“ im 5-Sterne-Hotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim (14 Gault-Millau-Punkte) sowie im Lacotel in der Schweiz (14 Gault-Millau-Punkte) gewesen. „Diese Stationen haben mein Qualitätsbewusstsein, meine Disziplin und mein strukturiertes Arbeiten maßgeblich geprägt“, sagt er rückblickend. Darüber hinaus ist Poßegger auch im Veranstaltungsmanagement kein Unbekannter. Als Eventmanager betreute der 45-Jährige unter anderem den Weihnachtsmarkt „Hafenknistern“ in Klagenfurt und war für dessen Organisation, Aufbau und Durchführung verantwortlich.

Große Eröffnungsfeier

Nun liegt sein Fokus voll und ganz auf dem Seerestaurant. Die Ausschreibung habe er nur zufällig gesehen, berichtet Poßegger. Nach kurzem Überlegen griff er zum Hörer, kontaktierte Bürgermeister Josef Haller und sandte ihm seine Bewerbung zu. Der kulinarische Schwerpunkt wird auf Fisch liegen. „Ich habe sehr gute Kontakte zu Fischern aus der Region“, erzählt Poßegger. Ihm schwebt vor, Gerichte wie etwa Wildfischpfannen oder Wildfischplatten anzubieten. „Ansonsten dürfen sich meine Gäste auf eine gut bürgerliche Küche freuen“, verrät er.

Bereits am Samstag, dem 2. Mai, findet ab 12 Uhr die große Wiedereröffnung statt. Zahlreiche Gäste aus der Gemeindepolitik sowie langjährige Wegbegleiter und Branchenkollegen, die im Laufe der Jahre zu engen Vertrauten wurden, werden der Einladung folgen – unter anderem auch der Sänger Udo Wenders. „Er ist ein guter Freund von mir und wird den Tag musikalisch umrahmen“, verkündet Poßegger, der künftig selber in der Küche den Kochlöffel schwingen wird. Unterstützt wird er dabei vorerst von einem 12-köpfigen Team und zwei weiteren Spitzenköchen. Übrigens: Am Muttertag (10. Mai) dreht sich beim Seerestaurant alles um Spargel. Einige Reservierungen liegen bereits vor, noch gibt es freie Plätze.