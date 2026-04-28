Immer mehr Menschen teilen sich Büros. Entsprechend wachsen auch im Murtal die Flächen, wo Menschen gemeinsam arbeiten, obwohl sie beruflich nichts gemein haben. Zu den jüngsten Projekten gehört der „Co-Working Space Knittelcity“, der von Klaus Haimlinger umgesetzt wurde. Der 39-Jährige ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Social Media-Agentur „H2 Media“, die nun ebenfalls in den frisch renovierten Räumlichkeiten zu finden ist.

Knittelcity unterscheidet sich von anderen „Co-Working Spaces“, indem man hier nicht einzelne kleine Büros findet, sondern einen großen modernen Raum mit sechs Arbeitsplätzen. Zudem werden unter anderem ein Besprechungszimmer, Multimedia-Raum und Küche angeboten. Bereits eingemietet hat sich Fotografin Sabrina Stummer: Das von ihr eingerichtete Fotostudio kann auch von anderen Fotografen genutzt werden.

Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen

„Ich wollte ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem ich mich wohlfühle“, erzählt Haimlinger, der „Marketing und Sales“ am Campus 02 in Graz studiert hat. Der zweifache Vater lebte viele Jahre in Graz, bevor es 2018 aus familiären Gründen zurück ins Murtal ging.

„Als kleiner Unternehmer oder Freiberufler ist man oft einsam“, sagt Haimlinger. Man stehe zudem vor ähnlichen Problemen: „Es sind oft Kleinigkeiten, wo ein Austausch schnell helfen kann.“ Motto: Netzwerken und sich gegenseitig helfen.



Und man habe ohne selbst ein ganzes Büro mieten zu müssen, eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. „Viele Menschen wollen nicht immer im Homeoffice sitzen. Hier ist man in Gesellschaft.“ Geboten werden unterschiedliche Modelle – man kann sich täglich einmieten oder auch flexibel zu bestimmten Zeiten. Ein „Fix Desk“ mit durchgehendem Zugang kostet 170 Euro im Monat.

Ein Austausch soll auch bei Veranstaltungen zu unterschiedlichen, die Arbeitswelt betreffenden Themen stattfinden.

Mehr Informationen unter cws-knittelcity.at.

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