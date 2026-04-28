Wenn sie etwas in Angriff nimmt, dann gleich richtig: Erst vor wenigen Wochen startete Cornelia Schwinger aus Sachsenburg bei der 1. Oberkärntner Hochzeitsmesse im Schloss Drauhofen so richtig durch. Sie präsentierte sich dem interessierten Publikum als kompetente Hochzeits- und Event-Planerin. Nun erfolgte bereits der nächste Schritt: Am 2. Mai eröffnet sie in Möllbrücke einen „Salon Pure Emotions Brautatelier“, der auch Second-Hand-Brautkleider im Angebot hat. „Vor acht Wochen habe ich mich spontan entschieden, nach einem passenden und vor allem leistbaren Geschäftslokal zu suchen“, schildert die Unternehmerin.

Im liebevoll eingerichteten Salon trifft Vintage auf modernes Design © KLZ/Andrea Steiner

Fündig wurde sie in Möllbrücke (Hauptstraße 13), wo früher einmal das Café „Mein Wertvolles“ zu finden war. Eingerichtet ist das Atelier mit einem stilvollen Mix aus alt und neu. „Manuela Pufitsch, sie ist Raumausstatterin in Neuolsach, hat mir wunderschön restaurierte alte Möbel zur Verfügung gestellt. Sie sind die ideale optische Verbindung zu meiner pinken Fotoecke und dem modernen Interieur, das in Richtung der TV-Serie ,Tüll und Tränen‘ geht“, schmunzelt Cornelia Schwinger.

Kleider zum Verleihen

Sie bietet aber nicht nur neue und gebrauchte Brautkleider an, sondern auch Event-Bekleidung. Vom Cocktailkleid bis zum langen Abendkleid, vom eleganten Zweiteiler bis zum Jumpsuit ist alles dabei. Schuhe, Handtaschen, handgefertigter Schmuck und Schleier sind ebenfalls im Angebot. Wer seinem Brautkleid ein zweites Leben schenken möchte, kann es bei Cornelia Schwinger in Kommission geben. Gut erhaltene (gereinigte) oder ungetragene Abendkleider werden ebenfalls angenommen.

„Mir ist wichtig, dass es sich um hochwertige Ware handelt, ich verkaufe keinen Ramsch“, sagt Schwinger, die auch Kleider zum Verleihen anbieten wird. Ihr liebevoll gestaltetes Atelier bietet sie übrigens auch Fotografen, die kein eigenes Studio haben, für Foto-Shootings an. Wer jetzt neugierig geworden ist, hat am 2. Mai von 10 bis 14.30 Uhr die Möglichkeit, bei einem Tag der offenen Braut-Tür einen Blick in das neue Geschäft in Möllbrücke zu werfen.