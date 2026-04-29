Eigentlich hätte der Rechnungsabschluss der Stadtgemeinde Wolfsberg für das Haushaltsjahr 2025 ein Minus von 2,7 Millionen Euro ergeben. Immerhin stehen im Ergebnishaushalt Erträge in der Höhe von 85,95 Millionen Aufwendungen von 88,65 Millionen gegenüber. Doch nachdem auf Anweisung der Landesregierung die Rücklagen in der Höhe von 7,67 Millionen Euro aufgelöst werden mussten, ergibt sich samt Zuweisungen in der Höhe von 423.000 Euro ein Nettoergebnis von plus 4,55 Millionen Euro.

Im Finanzierungshaushalt beliefen sich die Einzahlungen auf 84,53 Millionen Euro und die Auszahlungen auf 83,48 Millionen Euro, was einen Saldo von 1,05 Millionen Euro ergibt. Das Gesamtvermögen der Gemeinde wurde mit 152,85 Millionen beziffert. Laut Finanzstadtrat Christian Stückler (SPÖ) attestierte die Aufsichtsbehörde des Landes der Stadt Wolfsberg zwar „spürbare Verbesserungen in fast allen Bereichen“, betonte allerdings abermals die Notwendigkeit zu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen.

SPÖ-Finanzstadtrat Christian Stückler © Privat

Keine aussagekräftigen Zahlen

Aussagekräftig sind die Zahlen allerdings nicht, da es sich durch die vorgeschriebene Auflösung der Rücklagen um einen „Einmal-Effekt“ handelte, wie mehrfach betont wurde, wodurch das Minus in ein Plus verwandelt wurde. Ohne Auflösung der Rücklagen wäre das Minus aber immerhin kleiner ausgefallen, als es schon war. Einerseits wurde eingespart – beispielsweise beim Personal durch das Zusammenlegen einer Abteilung und das Nicht-Nachbesetzen von Pensionierungen, andererseits waren die Einnahmen aus der Grundsteuer um 100.000 Euro höher als prognostiziert und auch die Kommunalsteuer hat sich von 11,6 auf 12 Millionen Euro erhöht. „2023 hatten wir beim Rechnungsabschluss ein Minus von 2,2 Millionen Euro, 2025 ein Minus von 2 Millionen und nun weist der Finanzierungshaushalt ein Plus von 652.000 Euro auf“, so Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ).

Laut ÖVP-Gemeinderätin Marion Schuhai-Steinbauer hätten auch parteiübergreifenden Gespräche gefruchtet: „Aus diesem Austausch sind viele wertvolle Ideen hervorgegangen. Umso bedauerlicher ist es, dass diese Gespräche eingestellt wurden. Wir würden uns wieder einen konstruktiven Austausch wünschen, um gemeinsam Einsparungen zu finden“, sagte sie in Richtung Bürgermeister. Radl dazu: „Ich war sehr enttäuscht, dass getroffenen Vereinbarungen nicht eingehalten wurden und im Gemeinderat anschließend anders abgestimmt wurde. Unter solchen Umständen verlieren solche Gesprächsrunden für mich an Wert“, so seine Begründung, warum er zu keinen parteiübergreifenden Gesprächen mehr eingeladen hat: „Letztlich gibt der Bürgermeister den Weg vor. Wir werden noch die eine oder andere harte Entscheidung treffen müssen, um zu sparen. Es wird nicht leicht werden.“ Der Rechnungsabschluss wurde einstimmig angenommen.