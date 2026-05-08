Er ist selbst eine Art „Jungunternehmer“. Im Februar hat Notar Daniel Oberwandling die Kanzlei in Villach von seinem Vorgänger übernommen. Im Notariat ist er schon viel länger und weiß daher, dass Unternehmensgründungen bzw. -recht ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistungen der Notariate und die GmbH bei weitem die beliebteste Rechtsform bei Gründungen ist.

Ob Privatinvestoren, die Immobilienvermögen aufbauen wollen, ob Architekturbüro oder Holzhändler: „Quer durch die Branchen entscheiden sich Unternehmer und Unternehmerinnen für die GmbH“, sagt Oberwandling. „Sie nehmen den etwas höheren Gründungsaufwand gerne in Kauf, weil sie dafür – wie der Name schon sagt – die beschränkte Haftung bekommen. Denn das macht die GmbH aus: Ihre Gesellschafter haften nur mit der geleisteten Stammeinlage – und nicht mit ihrem persönlichen Vermögen.“

Auch steuerlich ist eine GmbH interessant, wenn Gewinne im Unternehmen belassen werden. „Die Gewinne sind mit 23 Prozent Körperschaftsteuer besteuert. Erst wenn Gewinne an Gesellschafter ausgeschüttet werden, müssen sie 27,5 Prozent Kapitalertragsteuer abführen.“ Daher nehmen auch immer wieder Einzelunternehmer, die „zu viel“ Gewinn machen, die Umgründung in eine GmbH vor.

Die Gründung einer GmbH ist laut Oberwandling schon binnen einer Woche möglich. Wenn es sein muss, sogar noch schneller. „Viele wollen gleich loslegen, weil sie schon erste Aufträge haben.“ Der Gesellschaftsvertrag ist notariatsaktspflichtig.

Die Notarinnen und Notare agieren generell als One-Stop-Shop bei der Unternehmensgründung. Sie erledigen alle Schritte vom ersten Notariatstermin bis zur Eintragung ins Firmenbuch. Weil sie zu Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet sind, vertreten sie nicht einseitige Interessen, sondern tragen den Interessen aller Beteiligten gleichermaßen Rechnung. Das erste Beratungsgespräch ist immer kostenlos.

Und so funktioniert die GmbH-Gründung laut Oberwandling:

1.) Mit der Erstellung eines Gesellschaftsvertrages beginnt die GmbH-Gründung – er ist das Gründungsdokument und das Herzstück des Unternehmens. Der Gesellschaftsvertrag regelt im Wesentlichen den Firmennamen, den Sitz des Unternehmens, den Unternehmensgegenstand, die Höhe des Stammkapitals und die jeweils geleistete Stammeinlage der Gesellschafter und er regelt das Verhältnis der Gesellschafter untereinander. „Eine GmbH braucht sowohl Gesellschafter, die das GmbH-Stammkapital aufbringen, als auch Geschäftsführer, die das operative Geschäft leiten.“

Darüber hinaus können noch weitere Regelungen aufgenommen werden, wie beispielsweise hinsichtlich eines möglichen Ausstieges oder frühzeitigem Tod von Gesellschaftern. Oberwandling und seine Berufskolleginnen und -kollegen beraten die Gründer im Vorfeld hinsichtlich der Folgen bei Insolvenz, falls ein Gesellschafter aussteigt – oder einer verstirbt. „Man legt im Vorfeld schon so genannte Aufgriffsrechte fest. Sie funktionieren ähnlich wie ein Vorkaufsrecht. Damit können Gesellschafter die Anteile eines anderen Gesellschafters aufgreifen – und die Erben oder die Gläubiger auszahlen.“ Wird keine oder eine falsche Regelung getroffen, kann es sein, dass der gesamte Betrieb behindert oder blockiert wird – und hohe Kosten entstehen.

2.) 10.000 Euro beträgt das gesetzliche Mindeststammkapital einer GmbH. Davon müssen bei der Gründung mindestens 5000 Euro sofort eingezahlt werden. „Die Einzahlung kann auch über ein Notar-Treuhandkonto erfolgen. Das beschleunigt die Gründung, weil die Bankbestätigung entfällt“, sagt Oberwandling. Der Notar oder die Notarin prüft den Eingang und bestätigt das für das Firmenbuch. Freilich dient das Konto dann nur als temporäres Gründungskonto.

3.) Der Firmenname einer GmbH in Österreich kann frei gewählt werden – entweder nach dem Namen der Gesellschafter oder ein Fantasiename. Letztere kommen laut Oberwandling am häufigsten vor. Zwingend muss der Name den Zusatz „GmbH“ enthalten. „Und er darf nicht irreführend sein. Er muss auch wettbewerbsrechtlich und markenrechtlich unbedenklich sein und sich von bestehenden Firmen im Firmenbuch unterscheiden“, erklärt der Notar.

Durch eine Recherche im Firmenbuch und den Markenregistern sowie durch Nachfrage beim Firmenbuch checken Oberwandling und seine Berufskollegen den gewünschten GmbH-Namen. Einmal hat einer seiner Klienten nicht bedacht, dass es den GmbH-Namen „Haar-Genie“ schon gab. Er musste schließlich einen anderen für seinen Frisörsalon wählen.

4.) Als Geschäftsanschrift ist eine vollständige Zustelladresse in der jeweiligen Gemeinde anzugeben. Übrigens kann eine GmbH über jedes Notariat auch vollständig digital gegründet werden. Was öfter vorkommt, ist laut Oberwandling die hybride Gründung, wenn einer der Mitgesellschafter im Ausland ist.

5.) Mit der Eintragung ins Firmenbuch ist das neue Unternehmen geboren. Durch den direkten Zugang zum elektronischen Firmenbuch sind die Notarinnen und Notare immer am neuesten Stand.

Mehr Infos unter: ihr-notariat.at