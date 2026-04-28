Die Trachtenmanufaktur Kiegerl in Köflach feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen unter der Leitung von Andrea Kiegerl. Der Betrieb selbst hat eine deutlich längere Geschichte: Gegründet wurde er 1970 von Schneidermeisterin Sieglinde Pachatz, die mit ihren Trachten weit über die Region hinaus bekannt wurde. Ein Markenzeichen ist bis heute das Lipizzanerdirndl, das aus hochwertigem Naturleinen und reiner Baumwolle gefertigt wird.

2016 übernahm Andrea Kiegerl gemeinsam mit ihrem Mann Klaus das Unternehmen und führte es mit dem bestehenden Team weiter. Ziel war es, die Qualität zu halten und gleichzeitig neue Ideen einzubringen – etwa durch moderne Interpretationen traditioneller Tracht.

Schottische Tracht aus Köflach

Die vergangenen Jahre waren auch für den Köflacher Betrieb herausfordernd. Pandemie, Energiekrise und wirtschaftliche Unsicherheiten machten sich bemerkbar. In dieser Zeit setzte man unter anderem auf die Produktion von Stoffmasken. Gleichzeitig wurde das Sortiment weiterentwickelt, etwa mit neuen Designs beim Lipizzanerdirndl oder einer eigens entworfenen, schottisch inspirierten Tracht. Gefertigt werden in der Manufaktur klassische Dirndl, Trachten sowie Maßanfertigungen für Feste, Hochzeiten oder Vereine.

Zum Jubiläum gratulierten Regionalstellenobmann Peter Sükar, Bezirksvorsitzende „Frau in der Wirtschaft“ Riki Vogl und Regionalstellenleiter Lukas Kalcher von der WKO Voitsberg sowie Bürgermeister Helmut Linhart. Sie hoben die Bedeutung des Betriebs für die Region, das Handwerk und die Ausbildung hervor.