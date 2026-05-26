Exklusiver Luxus in Rogaška Slatina

Das luxuriöse Atlantida Boutique Hotel in Rogaška Slatina ist ein Rückzugsort für alle, die Ruhe, Entspannung und Privatsphäre suchen. In einzigartiger Lage genießen Sie hier erstklassigen Fünf-Sterne-Komfort, der höchste Ansprüche erfüllt – inspiriert von der 400-jährigen Tradition des heilenden Mineralwassers, das seit Jahrhunderten für neue Vitalität und Lebensenergie steht.



Freuen Sie sich auf entspannende Aktivitäten in unberührter Natur und feinste regionale Kulinarik. Das exklusive Wohlfühlprogramm „Pegasus Mg“ ergänzt das Angebot ebenso wie exzellente Gastronomie, Bade- und Saunagenüsse, wohltuende Massagen und Soletherapie.



Mit dem neuen 16 Meter langen, beheizten Außenschwimmbecken, zusätzlichen Ruhezonen inmitten einer grünen Umgebung mit Kräutergarten sowie neuen Wellnessbereichen mit innovativen Wohlfühlkonzepten beginnt in Kürze ein neues Kapitel der Atlantida-Wellnessgeschichte. Der Baubeginn für die Umgestaltung erfolgte im Februar. Für Sie bedeutet das in Zukunft noch mehr Raum für Entspannung auf höchstem Niveau.

Das Angebot

2 Nächte mit Halbpension

1 x Salztherapie für 2 Personen im Wellness-Spa-Zentrum

Unbegrenztes Schwimmen im hoteleigenen Hallenbad und Zugang zur Sauna-Oase

Zugang zum Fitnesscenter des Hotels

Eine Flasche Mineralwasser Donat Mg bei Ankunft auf dem Zimmer

Täglich frisches Obst in der Gesundheitsecke

Freies W-LAN

Animationsprogramm

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Atlantida Boutique Hotel

Cvetlični Hrib 1

3250 Rogaška Slatina, Slowenien

Tel: +386 3 6201 600

Mail: info@atlantida-rogaska.com

www.atlantida-rogaska.com

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