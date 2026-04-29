Eingebettet in eine beeindruckende Alpenkulisse erwartet Sie das elegante Turin, die Hauptstadt des Piemont – eine Metropole voller italienischer Lebensart und umgeben von einer reizvollen, vegetationsreichen grünen Landschaft.

Highlights

Turin: erste Hauptstadt des vereinigten Italiens (1861–1865)

des vereinigten Italiens (1861–1865) Reisehöhepunkte: königliche Residenzen , romantische Parks , versteckte private Gartenjuwele

, romantische , versteckte private Besondere Erlebnisse: Begegnungen mit Gartenpersönlichkeiten, kulinarische Höhepunkte

Angebot

Inkl. Flug ab/bis Wien nach Mailand

6 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Genova in Turin

2 x Abendessen in einer Trattoria in Turin

Mittagessen, Eintritte und Führungen lt. Programm

Reisebegleitung: Oliva-Gartenexpertin Dr. Ursula Prügger

Reisezeitraum & Preis:

Termin: 1. bis 7. 6. 2026

Preis: 2599 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 300 Euro)

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