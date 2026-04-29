Eingebettet in eine beeindruckende Alpenkulisse erwartet Sie das elegante Turin, die Hauptstadt des Piemont – eine Metropole voller italienischer Lebensart und umgeben von einer reizvollen, vegetationsreichen grünen Landschaft.
Highlights
- Turin: erste Hauptstadt des vereinigten Italiens (1861–1865)
- Reisehöhepunkte: königliche Residenzen, romantische Parks, versteckte private Gartenjuwele
- Besondere Erlebnisse: Begegnungen mit Gartenpersönlichkeiten, kulinarische Höhepunkte
Angebot
- Inkl. Flug ab/bis Wien nach Mailand
- 6 Nächte mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Genova in Turin
- 2 x Abendessen in einer Trattoria in Turin
- Mittagessen, Eintritte und Führungen lt. Programm
- Reisebegleitung: Oliva-Gartenexpertin Dr. Ursula Prügger
Reisezeitraum & Preis:
Termin: 1. bis 7. 6. 2026
Preis: 2599 Euro pro Person im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag: 300 Euro)
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