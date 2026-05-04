Es ist das Virus, das mit der Maus kommt – genauer gesagt: mit der Rötelmaus. Dieser süß aussehende Nager treibt sich nicht nur in Wald und Wiese, sondern auch auf Dachböden, in Scheunen oder Hütten herum. Über ihren Kot und Urin scheidet die Rötelmaus ein Virus aus, das Menschen potenziell sehr gefährlich werden kann: das Hantavirus.

Hantaviren treten weltweit auf, in Österreich sind die Steiermark sowie das östliche Kärnten Hotspots: Von den 20 bis 200 gemeldeten Hantavirus-Infektionen in Österreich treten die meisten in der Steiermark auf. Während in Österreich nur ein bis vier Prozent der Infektionen mit diesem Virus tödlich enden, sieht das Bild in Nord- und Südamerika ganz anders aus: Infektionen mit den dortigen Hantaviren führen in 40 bis 50 Prozent der Fälle zum Tod. So auch bei der Ehefrau von Hollywood-Star Gene Hackman, die im März 2025 an einer solchen Infektion verstarb. Jüngst zeigte sich die Gefährlichkeit wohl auch auf einem Kreuzfahrtschiff im Atlantik. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind drei Menschen mutmaßlich nach einer Infektion mit dem Hantavirus gestorben – wir haben hier berichtet.

Mehr als 20 steirische Patienten untersucht

Nun gibt es neue Forschungsergebnisse aus der Steiermark, die die Basis für eine erste Therapie gegen dieses Virus bilden könnten. Eine internationale Forschungsgruppe um Robert Krause von der MedUni Graz und Florian Krammer, Professor für Infektionsmedizin an der MedUni Wien, hat erforscht, welche Immunantwort eine durchgemachte Hantavirus-Infektion hervorruft. Dazu wurden mehr als 20 steirische Patientinnen und Patienten, die aufgrund einer solchen Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten, untersucht.

Robert Krause, Leiter Infektiologie an der MedUni Graz © Biotechmed

Die wichtigsten Ergebnisse fasst Krause so zusammen: Erstens entwickelten die steirischen Patienten eine lang anhaltende Immunität gegen das Virus, die wahrscheinlich vor einer neuerlichen Ansteckung schützt. Zweitens: „Es hat sich gezeigt, dass die Antikörper unserer steirischen Patienten auch gegen die Viren wirken, die in Nord- und Südamerika die schweren Krankheitsverläufe verursachen.“

Das ist deshalb eine gute Nachricht, weil auf dieser Basis eine mögliche erste Therapie entwickelt werden könnte: „Aus den Antikörpern unserer Patienten könnte ein Antikörper-Präparat entwickelt werden, das als Medikament weltweit eingesetzt werden könnte.“ Da es in Europa viel mehr Hantavirus-Fälle gibt als in den USA, braucht es die Zusammenarbeit über die Kontinente hinweg. Nun wird intensiv an dieser Entwicklung gearbeitet. Bis am Ende aber ein Medikament marktreif sein wird, vergehen bestimmt noch fünf bis zehn Jahre.

Florian Krammer, Professor für Infektionsmedizin an der MedUni Wien © feel image - Fotografie

Vorsicht bei Frühjahrsputz!

Der bekannte Infektionsexperte Florian Krammer unterstreicht auch: „Die breit neutralisierende Immunantwort, die wir beobachten konnten, könnte die Basis für Impfstoffe bilden, die gegen eine Vielzahl von weltweit vorkommenden Hantaviren schützt.“ Die Basis für all diese zukünftigen Entwicklungen wurde hier in der Steiermark gelegt. Die MedUni Graz zählt damit zu einem der führenden Forschungszentren zu Hantaviren in Europa.

Beim jährlichen Frühjahrsputz in Gartenhütten und Scheunen ist in der Steiermark daher Vorsicht geboten, denn: Hat eine Rötelmaus dort ihre Ausscheidungen zurückgelassen, kann dabei der infektiöse Staub aufgewirbelt und eingeatmet werden. Ab März und April häufen sich laut Krause die Hantavirus-Infektionen häufen. Daher rät der Experte: Beim Kehren in Schuppen oder Gartenhütte eine FFP2-Maske und Handschuhe zu tragen sowie sich die Hände zu waschen. Entdeckt man auf seinem Grundstück Rötelmäuse oder findet Ausscheidungen der Mäuse, besprüht man den Bereich am besten mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln. „Diese töten die Viren ab“, sagt Krause.