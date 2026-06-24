Ende Mai war das Brüderduo Maximilian und Markus Wolf, bekannt als „Die jungen Wölfe“, schon in der Kultshow von Stefan Mross „Immer wieder sonntags“ zu sehen. Die beiden sind weiter im Rennen um den Titel „Sommerhitkönig 2026“. Ihren nächsten Live-Auftritt haben die Brüder am kommenden Sonntag, 28. Juni.

Diesmal treten die beiden gegen den Sieger der Show vom vergangenen Wochenende, Patrick Steindl aus Westendorf, an. „Wir freuen uns, im Viertelfinale zu stehen. Wir hoffen, dass wieder viele für uns anrufen und wir ins Halbfinale kommen“, so Maximilian Wolf. Das Erste (ARD) strahlt die Musikshow am 28. Juni um 10.03 Uhr aus. Das Finale von „Immer wieder sonntags“ findet am 6. September statt.