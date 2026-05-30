Direkt vom elterlichen Buschenschank und Busunternehmen in Bad Gleichenberg ins Fernsehen: Für die Brüder Markus und Maximilian Wolf könnte der Sommer kaum aufregender beginnen: Als „Die jungen Wölfe“ stehen sie am Sonntag, 31. Mai, beim Start der letzten Staffel der Kultsendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf der Bühne im Europa-Park in Rust.

Einziger steirische Act

Das südoststeirische Brüder-Duo ist der einzige steirische Teilnehmer in der ARD- und SWR-Erfolgssendung. „Es gab mehr als 1000 Einsendungen. Dass wir wirklich dabei sein dürfen und als einzige die Steiermark vertreten, das ist etwas ganz Besonderes für uns“, erzählt Maximilian Wolf.

Sie werden ihren Schlagerhit „Gemma Sommerhaserl schaun” präsentieren. „Es ist ein Gute-Laune-Lied, bei dem es um einen Sommerflirt geht. Den Song haben wir im April letztes Jahr aufgenommen und im Sommer veröffentlicht. Die Melodie und Teile des Textes sind uns beim Reden und Herumkasperln spontan eingefallen“, sagen die beiden.

Musik im Blut

Musikalisch unterwegs sind Markus (20) und Maximilian (16) bereits seit mehreren Jahren. Begonnen hat alles 2019 – damals noch in unterschiedlichen Formationen als Trio oder zu fünft. Seit 2023 treten die Brüder als Volksmusik-Duo „Die Jungen Wölfe“ auf. Musik begleitet die Südosteirer aber schon seit Kindertagen.

Markus begann bereits mit dreieinhalb Jahren Harmonika zu spielen und wurde später sogar Vizestaatsmeister bei einem slowenischen Harmonikabewerb. Maximilian startete mit Trompete, später kamen Bariton, Schlagzeug und E-Bass dazu. Unterstützt wurden die Brüder von Anfang an von ihrer Familie. „Der Opa war ein leidenschaftlicher Musikant. Das liegt ihnen wohl einfach im Blut“, erzählen die Eltern stolz.

Die Vorfreude überwiegt

Die Vorfreude auf ihren großen TV-Auftritt vor einem Millionenpublikum ist den beiden anzusehen. Lampenfieber verspüren sie noch keines: „Wir haben im Jahr 35 bis 40 Auftritte. Meist sind wir kurz vor dem Auftritt sehr nervös, aber sobald wir auf der Bühne sind, legt sich das“, sagt Maximilian Wolf.

Bereits am Freitag reisen sie mit einem eigenen Bus nach Rust, begleitet von Freunden und Fans. Am Samstag stehen Generalprobe und Soundcheck auf dem Programm, ehe am Sonntag ab 10 Uhr die Live-Sendung beginnt. „Wir hoffen, dass wir die Leute begeistern können, dass sie unseren Song gut annehmen und für uns voten. Zu gewinnen wäre schön, aber wir machen sowieso das Beste draus“, sind sich die Brüder einig.