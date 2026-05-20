Es ist ein bitteres Aus für die Fernsehzuschauer und für Moderator Stefan Mross: Nach über 30 Jahren ist Schluss mit der beliebten Schlagersendung „Immer wieder sonntags“. Mross (50) war seit über 20 Jahren das prägende Gesicht der Sendung. Das Aus der Sendung habe ihn „eiskalt“ erwischt, berichtet er gegenüber der „Bild“.

Als das Treffen mit dem Sender anstand, glaubte Stefan Mross noch, er würde mit seinem Produzenten und dem Sender über Details und Neuerungen der nächsten Staffel sprechen. Doch bei dem Treffen ging es um etwas ganz anderes: seine Kündigung. „Sie hätten mir bereits eine Erklärung für die Öffentlichkeit vorbereitet, die ich nur noch unterschreiben müsse. Das war eiskalt“, wird Stefan Mross in der Bild zitiert. Nur wenige Stunden später sei die Öffentlichkeit über das Aus von „Immer wieder sonntags“ nach der kommenden Staffel, die am 31. Mai beginnt, informiert worden.

Nach dem Schock über das Aus kamen Mross die Tränen

Was Mross wohl am meisten ärgert: Der Sender habe es seiner Aussage nach so darstellen wollen, als ob die Trennung einvernehmlich gewesen sei. Man habe von ihm verlangt, vorformulierte Zitate von ihm freizugeben, „als wäre das Aus meiner Show in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Ich stand unter Schock, weigerte mich, irgendwas zu unterschreiben“, sagt Mross. Nach dem Schock kamen die Tränen. Als Grund für das Ende der Show, der 2025 laut SWR noch durchschnittlich über eine Million Zuschauer folgten, wurde die wirtschaftlich schwierige Situation des SWR, der zur ARD gehört, genannt. „Die wirtschaftliche Situation des SWR lässt uns keine andere Wahl“, erklärte Clemens Bratzler, Programmdirektor des Senders, im März. Mross ergänzt sichtlich getroffen: „Verjüngung, kommerzwirtschaftliche Gründe und Digitalisierung“ seien für das Aus verantwortlich.

Die neue und letzte Staffel von „Immer wieder sonntags“, die im Europapark Rust aufgezeichnet wird, startet am 31. Mai. Es folgen 13 Sendungen, die letzte am 30. August. Wie es danach für Stefan Mross weitergeht, ist noch unklar.