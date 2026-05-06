Jacques Lemans – makes time look beautiful.

Seit mehr als 50 Jahren steht Jacques Lemans für hochwertige Qualität, verlässliche Präzision und zeitloses Design – eine Erfolgsgeschichte, die 1974 im österreichischen Landean mit der Vision von Alfred Riedl begann. Aus ersten Skizzen und einer großen Leidenschaft für feinste Verarbeitung entwickelte sich eine internationale Marke, die heute in 120 Ländern vertreten ist und weltweit für Eleganz und Innovationskraft geschätzt wird. Von der Idee über das Design bis hin zu Entwicklung, Marketing und Vertrieb entsteht bei Jacques Lemans alles im eigenen Haus – ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie.

Neben unseren Hauptkollektionen wie der Sport-, Klassik- und Elegance-Kollektion, der Eco Power-, High-Tech Ceramic sowie der Hybromatic führen wir auch eigene Schmuckkollektionen. Heute zählt Jacques Lemans in 25 Ländern – darunter Deutschland, Österreich, Vietnam, Israel, Serbien, Schweden etc. – zu den Marktführern im Preissegment von 100 bis 500 Euro und gehört damit zu den stärksten Marken seiner Klasse.