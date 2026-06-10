Im vergangenen Februar wurde Philip Pscheidt von unseren Leserinnen und Lesern zum Kopf des Jahres (Kategorie Newcomer) gewählt. Nun trumpfte der junge Harmonika-Spieler aus Weiz wieder auf: Der 14-Jährige wurde in Südtirol Vize-Weltmeister – und das bereits in der Erwachsenen-Klasse. „Mit seiner atemberaubenden Virtuosität und seiner hochmusikalischen Darbietung setzte er sich gegen die internationale Elite durch“, ist Andreas Breidler, Lehrer in der Harmonikaklasse in der Musikschule Weiz, stolz. Tags darauf, am 6. Juni, gewann er in St. Vigil dann auch noch den österreichischen Staatsmeistertitel in der höchsten Leistungsstufe E. „Hochverdient“, so Andreas Breidler.

Für die Musikschule Weiz war es aber nicht der einzige Erfolg: Maximilian Filzmoser kürte sich in der Wertungsgruppe A zum Staatsmeister. Und auch Jonas Harb überzeugte bei seinem ersten Wettbewerb. Er erhielt von der Fachjury das Prädikat „Sehr gut“.