Dagobert-Rezept, gelesen in der Kleinen Zeitung am 23. Jänner 2025.
Crêpe Suzette
Hauptgericht für 2. Nachspeise für 4 Personen.
- 10 dag Mehl
- 2 Dotter
- 1 Ei
- 1/8 l Milch
- Butter
- 2 Bio-Orangen
- Orangenlikör
- 6 Zuckerwürfel
- 1 Prise Salz
Zubereitung.
- Die Orangen heiß waschen. Mit den Zuckerwürfeln die Schale von einer Orange abreiben. Von der zweiten Orange die Schale mit einem Zestenreißer abziehen. Wer keinen Zestenreißer besitzt, kann die Schale auch mit einem Messer hauchdünn (ohne weiße Innenhaut) abschälen und dann in sehr feine Streifen schneiden.
- Den Saft einer Orange auspressen. Aus der zweiten Orange die Filets mit einem kleinen scharfen Messer aus den Trennwänden lösen. 1 EL Butter in einer Pfanne zerlassen und die Zuckerwürfel darin leicht karamellisieren. Mit Orangensaft ablöschen. Bei milder Hitze etwas einkochen lassen.
- Die Zesten in die Sauce legen und mit 4 bis 6 EL Orangenlikör würzen.
- Aus Mehl, Ei, Dottern, Milch und einer Prise Salz einen Palatschinkenteig zubereiten. Nach zehn Minuten Rasten 1 EL zerlassene Butter unterrühren.
- Aus dem Teig dünne Palatschinken (Crêpes) backen.
- Die Crêpes zu Vierteln zusammenschlagen und mit den Orangenfilets in die Sauce legen. Gut durchschwenken. Die Crêpes mit Orangenfilets und Sauce anrichten.