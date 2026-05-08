Rahmlinsen
gelesen in der Kleinen Zeitung am 21. November 2024
Zutaten für 4 Personen.
- 30 dag Berglinsen
- 3 Schalotten
- 1 l Hühnersuppe
- 1 Lorbeerblatt
- 1 Knoblauchzehe
- 1 B. Petersilie
- 1 Speckschwarte
- 10 dag Sellerie
- 1 kleine Lauchstange
- 1 Karotte
- Schlagrahm
- Rotweinessig
- 4 Paar Frankfurter
- Butter
- Salz
- Pfeffer
Zubereitung.
- Die Linsen über Nacht einweichen und abtropfen lassen.
- Die Schalotten hacken und in Butter anschwitzen. Die Linsen dazugeben und mit 6 dl Suppe aufgießen. Lorbeerblatt, Speckschwarte und die halbierte Knoblauchzehe dazugeben. Salzen und pfeffern. Eine Dreiviertel- bis eine Stunde kochen. Dazwischen immer wieder umrühren und Suppe nachgießen.
- Während die Linsen kochen, das Gemüse in Streifen schneiden und in Butter anschwitzen. Mit Suppe ablöschen und einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Speckschwarte, Lorbeerblatt und Knoblauch aus dem Topf fischen. Drei Schöpfer Linsen in einen Mixbecher geben und mit Suppe pürieren. Mit dem Gemüse zu den Linsen in den Topf geben und vermengen. Mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Essig abschmecken.
- Zuerst nach und nach 1 bis 2 dl Schlagrahm unter die Linsen rühren.
- Die Frankfurter erhitzen und mit den Linsen anrichten.