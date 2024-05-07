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Cape Canaveral
Erster bemannter "Starliner"-Flug verschoben
Der mit Spannung erwartete Start der ersten bemannten Boeing-"Starliner"-Rakete ist wegen technischer Probleme neuerlich verschoben worden. Der Flug wurde weniger als zwei Stunden vor dem Countdown am Montagabend (Ortszeit) abgebrochen, weil ein Problem mit einem Ventil in der zweiten Raketenstufe nicht rechtzeitig behoben werden konnte, teilte die NASA in ihrem Live-Stream mit. Der zuvor schon mehrmals verschobene Testflug wird nun frühestens für Freitag erneut anvisiert.