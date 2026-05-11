Gemüse-Fladenbrot mit Hummus

Wir haben Fernweh und dieses stillen wir mit einem kulinarischen Rezept aus dem Mittleren Osten: Gemüse-Fladenbrot soll es werden. Dazu haben wir keinen klassischen Hummus gewählt, sondern einen aus roten Rüben und Nüssen. Belegt werden die Fladenbrote mit reichlich Gemüse, damit wir auch mit genügend Vitaminen versorgt werden.

Hummus ist eine orientalische Spezialität. Im gesamten Vorderasien bekannt und als Nationalspeise weit verbreitet, wird die cremige Vorspeise traditionell aus pürierten Kichererbsen, Sesammus, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Knoblauch hergestellt. Die roten Rüben sorgen für ein tolles Farbspiel am Speisetisch. Außerdem sind sie auch sehr gesund: Die köstlichen Rüben sind reich an Mineralstoffen wie Kalzium, Phosphor, Kalium, Magnesium und Eisen sowie den Vitaminen der B-Gruppe, Vitamin C und Folsäure. Na, dann schmeckt uns das Gemüse-Fladenbrot gleich noch besser!

Wobei auch die ausgewählten Produkte vom Feinschmeckershop vomFASS das vegane Gericht erst richtig zu einem Genuss machen! vomFass bietet kulinarisch so viel: Bei der großen Auswahl an Gewürzen, verfeinerten Essigen und Ölen fallen uns immer spannende Rezeptkreationen ein. Doch auch die feinen Liköre und anderen (alkoholfreien) Drinks sorgen für spannende Getränkekreationen. Unser heutiger kleiner Star ist das vomFASS Gourmet Rote-Bete-Ketchup, denn dieses macht den Hummus unvergleichlich köstlich und wertet das Gemüse-Fladenbrot auf!

Zutaten

Für die Fladenbrote

500 g Weizenmehl (Type 550)

½ Würfel Germ/1 Pkg. Trockengerm

½ TL Salz

350 ml Wasser

1 Schuss Olivenöl

Öl für die Schüssel

Mehl für die Arbeitsfläche

Für den Hummus

2 Dosen Kichererbsen

2–3 Knoblauchzehen

Zesten einer halben Bio-Zitrone

3 EL Zitronensaft

5 EL Tahini

6 EL Olivenöl

200 g Rote Rübe (vorgekocht & geschält)

100 g Nüsse (gesalzen)

2 EL vomFASS Gourmet Rote-Bete-Ketchup

Salz

Pfeffer

Für das Topping

1 Zucchini

1/2 Brokkoli

2 EL vomFASS Curryöl

2 EL vomFASS Wildmango Balsam Star

etwas vomFASS Tropical Berbeccue Dip

Zubereitung.

Für das Fladenbrot: Mehl mit Trockengerm und Salz mischen. Das Wasser und einen Schuss Olivenöl zugeben und zu einem geschmeidigen Teig kneten. An einem warmen Ort oder alternativ im Backofen bei 40 °C Heißluft für rund eine Stunde gehen lassen. Den Germteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu vier Fladen ausrollen und die Fladen im vorgeheizten Backofen bei 200 °C Heißluft für rund 15 Minuten backen. Für den Hummus: Die Kichererbsen abtropfen lassen. Die Knoblauchzehen schälen und grob hacken. Die Zitrone heiß waschen. Die Zesten einer halben Bio–Zitrone abreiben, den Saft der Zitrone auspressen. Alle Zutaten in einem Mixer oder mit dem Pürierstab zu einem cremigen Hummus pürieren. Zucchini und Brokkoli putzen und in Scheiben bzw. Stücke schneiden. Curryöl in einer Pfanne erhitzen, das Gemüse darin kurz anbraten. Mit dem Balsam ablöschen. Die Fladenbrote mit Hummus bestreichen, mit dem Gemüse belegen und mit dem Barbecue-Gewürz verfeinert servieren.

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins Köstlich und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social-Media-Profi.