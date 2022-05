Als Michael Ramsbacher mit der Lehre bei der Kelag begonnen hatte, wusste er eines schon zu Beginn: dass er sich eines Tages mit Wasserkraft beschäftigen möchte. „Mich hat die Technik hinter der grünen Stromerzeugung fasziniert, und auch die gewaltige Power, die dahintersteckt. Zur Zeit arbeite ich zum Beispiel im Pumpspeicherkraftwerk Feldsee, das ist das größte der Kelag. Das ist schon eine besondere Herausforderung“, sagt der Maschinenbautechniker.

Die Größe der Anlage macht das Arbeiten mit ihr höchst komplex: viele Teile, viele knifflige Problemstellungen. „Man muss schon sehr konzentriert sein bei der Arbeit, sonst passieren Fehler, die weitreichende Auswirkungen haben können“, sagt Ramsbacher. Bei der Sicherstellung der Stromversorgung dürfe man nicht hudeln – ein falscher Knopfdruck könne schnell großen Schaden anrichten. Ramsbacher berichtet von Teilen, die schon einmal in die 10.000 Euro gehen, sollte man sie fallen lassen.



Passiert ist ihm das zum Glück noch nie. Gearbeitet hat der 23-jährige Obervellacher schon in allen großen Kraftwerken der Kelag, sein Einsatzgebiet erstreckt sich über ganz Kärnten. „Die Maschinen in den Kraftwerken sind zwar alle ähnlich aufgebaut, aber doch nicht gleich. Jede hat ihre Eigenheiten und funktioniert anders, das macht meinen Job auch so abwechslungsreich“, sagt Ramsbacher. Besonders spannend findet er es, wenn eine Revision in einem Kraftwerk ansteht, wie jetzt im Pumpspeicherkraftwerk Feldsee.



In den letzten Tagen wurden da nach einer Generalüberholung die Maschinen wieder in Betrieb genommen. Bevor wieder Wasser durch die Turbine fließen konnte, musste Ramsbacher zuerst die vielen kleinen Komponenten der Anlage prüfen, zum Beispiel Ölpumpen, bevor es los ging.

„Das ist jedes Mal ein besonderes Gefühl, wenn man eine Maschine wieder in Gang setzt, ihre Funktion testet, und dann vielleicht auch noch mehr Leistung herausbringt als vor der Revision. Man hat auch immer im Hinterkopf, dass man etwas für die Umwelt tut“, sagt Ramsbacher.

Mit seinem „Green Job“ trägt der Techniker aktiv zur Energiewende bei, indem er bei der der Versorgung mit grünem Strom tatkräftig mitwirkt. Als Vertreter der „Generation Klimaschutz“ hat er durchaus ein Interesse daran – schließlich spürt sie den Klimawandel am stärksten.





Eine Initiative der Kelag in Zusammenarbeit mit der Kleinen Zeitung.