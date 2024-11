Eine erlebnisreiche Stadt voller Mythen und Legenden

Zwischen sanften Hügeln durch eine malerische Landschaft windet sich die Landstraße nach Rogaška Slatina. Als ob man auf dem Weg ans Ende der Welt wäre. Dort angekommen stellt man fest: Es ist zwar nicht das Ende der Welt, aber es ist definitiv eine andere, bezaubernde Welt. Mondän, gepflegt und wunderschön versprüht es etwas Majestätisches. Die historische Kurstadt der funkelnden Kristalle und des weltweit magnesiumreichsten Heilwassers Donat Mg. Um diesen Ort ranken sich Mythen und Legenden – angefangen bei der mythologischen Figur des geflügelten Pferdes Pegasus, der mit seiner Hufe gegen den Felsen stieß und so das magnesiumreichste Wasser der Welt zum Sprudeln brachte bis hin zur Schutzpatronin der Stadt, der Hl. Anna. Zahlreiche Promis, wie etwa Kaiser Franz Joseph und seine Frau Sissi waren hier zu Gast und Franz Liszt gab hier seinerzeit Konzerte. An diese goldenen alten Zeiten erinnert auch der wunderschöne Kurpark mit den angrenzenden Prunkbauten aus dieser Zeit. Hinzu gesellt sich aber auch eine luxuriöse, zeitgemäße Note.

Luxus pur: Das Atlantida Boutique Hotel

Im Atlantida Boutique Hotel, das sich nur etwa 100 m abseits des Kurparks sowie des Medical Centers befindet, kann man einen einzigartigen Luxusurlaub genießen. Wie schon der Name des Hotels verrät, handelt es sich hierbei um eine prachtvolle, mystische Insel des Luxus und Komforts. In der einzigartigen Architektur, in der jedes Detail stimmig ins Gesamtkonzept hineinkomponiert ist, genießt man die Ruhe, Natur und kann auf höchstem Niveau abschalten. Kulinarik vom Feinsten, Wellness, sportliche Aktivitäten, eine wunderbare Natur in Kombination mit dem einzigartigen Heilwasser machen den Aufenthalt in diesem Hotel zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Spa- und Wellnessbereich lädt mit seiner Ruheoase zum Verweilen ein. Im beheizten Schwimmbecken, im Massagebecken, einer Finnischen oder in der Türkischen Sauna, im Salztherapieraum kann man bestens zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken. Das reiche Angebot an Massagen und Behandlungen in diesem wunderbaren Ambiente ist ein heißer Tipp für wahre Genießer.

Kristallklare Aussichten

Seit Neuestem ragt hoch über der Stadt der neue Kristallturm – das höchste Gebäude Sloweniens mit 106 m Höhe. Mit einem Panorama-Aufzug kann man die wunderbare Aussicht schon auf dem Weg nach oben genießen. Oben angekommen kann man sich auf eine VR-Abenteuerreise mit dem legendären Pegasus begeben oder einfach nur einen Kaffee genießen. Zu empfehlen ist aber auf jeden Fall auch die Besichtigung des Museums Anin Dvor, ein Spaziergang durch den prachtvollen Kurpark, wobei man im Medical Center unbedingt Halt machen muss, um das Heilwasser Donat oder das Mineralwasser Styria zu probieren.

Ein funkelndes Erlebnis bietet auch der Besuch der Glasmanufaktur, die stolz auf eine 350-jährige Tradition der Kristallglas-Herstellung zurückblicken kann. Hier findet bestimmt jeder auch für sich ein wunderbares Mitbringsel als Erinnerung an diesen versteckten Schatz am Fuße der Donačka gora.

