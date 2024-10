Interaktive Stationen für mehr Bewusstsein am Arbeitsplatz

An verschiedenen Stationen konnten die Teilnehmer praxisnah lernen und sich informieren. Themen wie „Fit am Arbeitsplatz“, „Gesunde Jause“, präsentiert von den Seminarbäuerinnen, sowie „Datenschutz und Compliance“ standen ebenso im Fokus wie „ISO-Zertifizierungen“ und die korrekte Handhabung von Absturzsicherungen und das sichere Abseilen, das von der Safety Certification GmbH vorgestellt wurde. Auch das Anprobieren persönlicher Schutzausrüstung (PSA), bereitgestellt von der Firma Josef Pausch GmbH, war für die Mitarbeiter möglich.

© Erich Varh-Tropper

Realistische Brandschutzübung als Höhepunkt

Ein besonderes Highlight des Tages war die Brandschutzübung, bei der die Freiwillige Feuerwehr Kühnsdorf einen Autounfall simulierte. Die Mitarbeiter konnten nicht nur die Rettung einer verletzten Person üben, sondern auch einen simulierten Brand löschen. Diese realitätsnahen Übungen boten den Teilnehmern die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Notsituationen zu sammeln.

„Der Awareness Day ist jedes Jahr ein besonderes Highlight unserer Firma. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter stehen für uns an erster Stelle“, betonten Markus Seitlinger und Thomas Fritzl, Geschäftsführer der ABA. „Ein großer Dank gilt unseren Mitarbeitern für die hervorragende Organisation und ihr aktives Engagement.“

© Erich Varh-Tropper

Teambuilding und gemeinsamer Ausklang

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Teamgeists: Beim Moselebauer in Bad St. Leonhard wurde eine kreative Schnitzeljagd veranstaltet, die den Zusammenhalt unter den Mitarbeitern weiter stärkte. Der Tag fand seinen gemütlichen Abschluss bei einem gemeinsamen Abendessen, begleitet von einem Glas Wein.

Der 2. Awareness Day war ein voller Erfolg. Er förderte nicht nur das Bewusstsein für wichtige Sicherheitsthemen im Unternehmen, sondern stärkte auch den Zusammenhalt innerhalb des Teams. Mit solchen Initiativen zeigt die ABA einmal mehr, wie wichtig ihr die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter ist – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.