Es ist kurz vor sieben. „Habt ihr alles?”, ruft Daniela M. in den Flur, wo bereits die Kinder mit ihren Schultaschen in den Startlöchern stehen. Noch ein Blick aufs Handy, dann ist die Sache klar: „Der Bus kommt in drei Minuten. Los geht’s”, sagt die 37-jährige Mutter und schiebt die Kinder aus der Tür. Heute ist ausnahmsweise auch der Hund der Familie dabei, deswegen öffnet Daniela die GrazMobil-App der Holding Graz auf dem Weg zur Haltestelle noch einmal. Hier erfährt sie nicht nur in Echtzeit, wann der nächste Bus kommt, sondern kann auch gleich ein Ticket für ihren Vierbeiner kaufen. Neben Stunden-, Wochen- und Monatskarten sind in der App ebenfalls das Top-Ticket für Studierende, Schüler:innen und Lehrlinge sowie unterschiedliche Arten des KlimaTickets Steiermark Graz einfach und bequem online erhältlich. Der große Vorteil: Das Ticket ist auf dem Smartphone immer dabei und auch offline vorweisbar! Bezahlen kann man wahlweise mit allen gängigen Kreditkarten, per Debit-Mastercard, mittels eps-Überweisung und seit kurzem auch mit Apple Pay. „Da ist schon der Bus”, verkündet Danielas Sohn in diesem Moment und springt als Erster hinein. „Dort hinten sind noch Plätze frei!”

Die App ist besonders einfach zu bedienen | Mittlerweile werden bereits 20 Prozent aller Tickets über die GrazMobil-App gekauft. Die Tickets sind sogar offline verfügbar © achtzigzehn/Teusl

Aussteigen, umsteigen, weiter geht es

Nach ein paar Stationen ist ein Teil der Familie bereits am ersten Ziel angekommen. „Mama, kannst du nachschauen, ob die Straßenbahn bald kommt?”, fragt Danielas Tochter. Ein weiterer Blick in die GrazMobil-App verrät der Familie, dass sich das Umsteigen für die beiden Kinder leicht ausgeht und sie nicht lange auf ihren Anschluss warten müssen. „Viel Spaß in der Schule!”, wünscht die Mutter ihnen und genießt noch ein bisschen Ruhe, bis sie eine Weile später ebenfalls entspannt am Ziel angekommen ist. Danielas Arbeitsplatz liegt direkt in der Innenstadt und sie nutzt die restlichen Minuten, bis sie an ihrem Schreibtisch sitzen muss, um noch eine kleine Runde mit dem Hund zu gehen.

Die GrazMobil-App macht es Fahrgästen besonders einfach | Fahrplanauskunft in Echtzeit, Routenplaner und Ticketautomat – die GrazMobil-App gehört zum umfangreichen Serviceangebot der Holding Graz Linien © Adobe Stock/Mangostar/achtzigzehn

„Appsichtlich einfach” – für ein attraktives Öffi-System

Wie wichtig eine gute Infrastruktur ist, damit öffentliche Verkehrsmittel von möglichst vielen Fahrgästen genutzt werden, ist ganz klar. Dazu gehören ein möglichst flächendeckendes und gut funktionierendes Öffi-Netz sowie kund:innenfreundliche Taktungen. Bei der Holding Graz weiß man jedoch auch, dass zusätzlich das Serviceangebot stimmen muss, damit Bus und Bim in Graz attraktiv sind und bleiben. Die Digitalisierung in Form der GrazMobil-App spielt dabei eine Schlüsselrolle. Einfach, übersichtlich, schnell, bequem, bargeldlos … die GrazMobil-App bietet ihren Nutzer:innen zahlreiche praktische Vorteile. Egal, ob man ständig mit den Öffis unterwegs ist, weil man damit täglich zur Arbeit fährt, oder Bus und Bim nur hin und wieder nutzt.

Der kürzeste Weg von A nach B | Mit dem Routenplaner der GrazMobil-App weiß man immer, welche Verbindung einen am schnellsten ans Ziel bringen © Holding Graz/Marco Schrotter

Mit dem Routenplaner geht nichts mehr schief

Für Daniela M. geht es nach der Arbeit nicht wieder direkt nach Hause. Sie muss zuerst noch ein paar Erledigungen machen und bleibt dafür gleich in der Innenstadt. Auf dem Weg von einem Geschäft zum nächsten überlegt sie, wie sie nach dem Shopping am schnellsten zur Schule der Kinder kommt. Zum Glück verfügt die GrazMobil-App auch über einen Routenplaner, der ihr ganz genau sagt, welche Linien sie in kürzester Zeit ans Ziel bringen. Pünktlich zum Klingeln steht die junge Mutter vor dem Schultor. Nur von den Kindern ist nichts zu sehen. Etwas nervös behält Daniela M. die Uhr im Auge. Wenn sich die beiden nicht beeilen, kommen sie zu spät zum Sporttraining. Der Routenplaner gibt ihr recht. Obwohl die Verbindung ideal ist, geht es sich mit Bus und Bim nicht mehr aus. Bleibt nur noch eine Möglichkeit: ein Carsharing-Fahrzeug. Zum Glück gibt es mittlerweile so viele tim-Standorte, dass Daniela M. es nicht weit bis zu ihrem Fahrzeug hat.

Auch das Carsharing von tim gehört zum Angebot der Holding Graz | Die Fahrzeuge können unkompliziert ausgeborgt und an einem der zahlreichen tim-Standorte wieder abgestellt werden © Manuel Hanschitz

„Cool! Endlich fahren wir mal wieder mit einem tim-Auto”, freuen sich die Kinder, als sie endlich aus dem Schulgebäude stürmen. Auf dem Weg zum Training beginnt es mal wieder zu regnen. Jetzt ist Daniela M. noch zufriedener mit ihrer Entscheidung. Das Fahrzeug kann sie beim nächsten Standort in der Nähe des Sportvereins wieder zurückgeben und dann geht es mit dem Bus endlich nach Hause und in den wohlverdienten Feierabend.

Entstanden in Kooperation mit der Holding Graz