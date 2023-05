Es ist so etwas wie eine Lebensaufgabe für Roswitha Simbürger. "Schon in jungen Jahren habe ich als Aushilfe die Zustellung der Zeitungen übernommen, und irgendwann bin ich hineingewachsen", schmunzelt die Zeltwegerin. Wie lange genau sie die Zeitung an ihre Abonnenten schon zustellt, weiß sie gar nicht mehr so genau. Mindestens 20 Jahre, meint sie, wahrscheinlich länger. Über Fohnsdorf, Hetzendorf und Gabelhofen geht die Tour. Jeden Tag 40 Kilometer, in denen sie und ihr Gatte etwa 350 Zeitungen zustellen.

Die Simbürgers sind ein eingespieltes Team "Er fährt, ich liefere aus", erklärt die 66-Jährige. Und wie ist der Tagesablauf? Der beginnt etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht. "Da stehe ich auf, frühstücke, bin etwa um Mitternacht in der Lieferstelle und liefere bis ungefähr halb sechs die Zeitungen aus. Danach lege ich mich ein bisschen hin, dann beginnt für mich der Tag nochmals und um etwa 20 Uhr gehe ich zu Bett", erzählt sie. Die Zustelltour ist für Roswitha Simbürger mehr als nur Arbeit. Es ist ein Lebensinhalt mit sehr vielen schönen Erlebnissen.