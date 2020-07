Facebook

Wen die Liebe trifft, der erlebt sich ganz neu. Zärtlicher, verletzlicher, aber auch lebendiger, inspirierter und hoffnungsvoller als sonst © Drobot Dean

Bezahlte Anzeige

: Die letzte Beziehung ist schon eine Weile her und die Sehnsucht nach einer neuen ist groß. Und sie wird mit jedem Tag noch unbändiger.und wären überglücklich, wenn Liebe und Leidenschaft in Ihr Leben träten?

Ergründen Sie Ihre wahre Sehnsucht!

Vielleicht sind Sie auch nicht der Typ mit den "Schmetterlingen im Bauch", dem zitternden Herzen und den weichen Knien. Sehnsüchte sind verschieden. Womöglich sind Ihre Träume konkreter: Sie suchen jemanden, der Sie zum Lachen bringt, in den Tanzkurs begleitet oder aber Mutter oder Vater Ihrer zukünftigen Töchter und Söhne wird. Die richtige Partnerschafts-Plattformen ist eine Option mit viel Potenzial. Sechs Orte, an denen es laut Statistik häufig "funkt". Armos Pfeil ist mitunter sportlich: Sympathie und Anziehung können zu Liebe werden, wenn man sich immer wieder begegnet, z. B. im Fitnessstudio Foto © Bojan

1. Verlieben sich in Freunde von Freunden!

Das erleben auch Menschen, die eigentlich keine neue Beziehung suchen: Es stellen sich Gefühle für eine Person ein, die zum erweiterten Freundes- oder Bekanntenkreis gehört. Durch die gemeinsamen Freunde ergibt sich sofort ein Gesprächsthema, ein Vertrauensvorschuss, eine Neugier. Zudem begegnet man sich auch ein zweites und drittes Mal und hat somit Chancen, die eigene Schüchternheit zu überwinden. Tipp: Partys, Feiern und Unternehmungen von Freunden sind vielversprechend, wenn es ums Kennenlernen geht. Auch heute noch kommen die meisten Paare auf diesem Weg zusammen. Sich langsam lieben lernen: Am Arbeitsplatz sind die Bedingungen dafür exzellent Foto © diignat - stock.adobe.com

2. Verlieben Sie sich auf einem Dating-Portal!

Partnerbörsen im Internet waren lange keine Option für Sie? Mit dieser Einstellung sind Sie nicht allein. Doch immer mehr Partnersuchende geben dem digitalen Kennenlernen eine Chance. Warum? Weil fast jeder im Bekanntenkreis Paare hat, die sich auf Dating-Plattformen gefunden haben. Die Bedeutung von Partnerbörsen wächst. Sie werden erstaunt sein, wie schnell sich das (Liebes-)Blatt wenden kann. Vor kleinen Enttäuschungen ist niemand gefeit. Aber so ist das nun einmal im Leben: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Allerdings sollte bereits die Wahl der Partnerböse weise getroffen werden. Worauf Sie achten sollten: Ihnen werden auf der Partnerbörse nur Nutzer aus Ihrer Region vorgeschlagen (außer natürlich, Fernbeziehungen sind kein Problem für Sie), die Plattform prüft die Profile der Nutzer (damit es zu keinen "Fake"-Profilen kommt) und der Datenschutz steht an erster Stelle. Es gehört aber auch eine Portion Glück dazu, eine/n aufregende/n und noch freie/n Partner/in zu treffen Foto © luckybusiness - stock.adobe.com

3. Verlieben Sie sich im Job (nicht in den Job)!

Räumliche Nähe ist ein Aphrodisiakum. Ihre Chancen, eine neue Liebe zu finden, sind deshalb auch bei der täglichen Arbeit mehr als intakt. Man sieht sich täglich und das wirkt (ob man es nun will oder nicht): Räumliche Nähe ist die beste Voraussetzung, um zusammenzukommen. "Wer sich nicht begegnet, wird auch kein Paar", lautet eine schlichte Kennenlern-Regel. Wie wahr!

Flirten beim Date geschieht intuitiv, situativ und individuell Foto © StockPhotoPro

4. Verlieben Sie sich beim Ausgehen!

Kennen Sie das: Beschwingt von einem Glas Wein oder entspannt von einem Glas Bier flirtet es sich gleich leichter. Dazu das dämmrige Licht, anregende Musik, eine stimmungsvolle Atmosphäre: Die Wahrscheinlichkeit, in einer Bar ins Gespräch zu kommen, ist ziemlich hoch. Tipp: Gehen Sie öfter aus, und zwar gezielt in Lokale rund um jene Aktivitäten, die Sie ohnehin interessieren. Anglophile ab ins Irish Pub, Tänzer rein ins Tanzlokal, Skifahrer, den Einkehrschwung nicht vergessen!

Flirten beim Ausgehen: Was körperliche Nähe betrifft, gilt: je wohldosierter, desto reizvoller! Foto © vgstudio 5. Verlieben Sie sich in der Freizeit!

Gemeinsam Spanisch lernen, gemeinsam im Kochkurs, Blickkontakt auf Lesungen oder im Theater, man singt zusammen im Chor oder bucht denselben Tanzkurs: Und schon schließt Amor seine Pfeile auf Sie ab. Wer dieselben Hobbys und Leidenschaften hat, hat schon einmal gute Voraussetzungen dafür, sich zu mögen und zu verstehen. Also: Leben Sie Ihre Hobbys aus! Damit steigt die Chance auf Dates und darauf, eine neue Liebe zu finden! Ein Klassiker: gemeinsame Hobbys und Leidenschaften verbinden Foto © JackF

6. Verlieben Sie sich im Urlaub!

Besonders im Urlaub sind Sie in Flirtlaune? Also offen für Neues, gut gelaunt, entspannt und bereit, etwas zu erleben? Das ist fruchtbarer Boden für neue Kontakte! Wenn Sie schon nicht "Mr. Right oder Mrs. Right" treffen, so doch sicher jemanden zum Flirten. Tipp: Schauen Sie sich um, lächeln Sie schon am Frühstückbuffet die Leute an. So locken Sie so auch die Schüchternen aus Ihrer Defensive hervor. Sie werden sehen, wie viel Erotik allein in einem Blick und einem Lächeln schlummern kann! Im Urlaub sind Sie ausgelassen und in guter Stimmung? Das zieht die Leute magnetisch an Foto © luckybusiness - stock.adobe.com

Sie wollen Online-Dating ausprobieren? Ein Plattform für Menschen, die Ihre Sehnsucht nach Beziehung teilen, ist auch die neue Partnerbörse der Kleinen Zeitung. Mit dem Gutschein-Code "7DAYS" können Sie die Premiummitgliedschaft sieben Tage lang kostenlos testen.