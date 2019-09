Facebook

Mit dem richtigen Draht zu deinen Kunden bist du gut unterwegs im Onlinemarketing. © stock.adobe.com

Bezahlte Anzeige

Alle wollen online sein – das galt vielleicht vor zehn oder fünf Jahren noch, mittlerweile sind alle online. Du bestimmt auch. Eine schöne Welt, in der wir uns da bewegen, mit scheinbar ungeahnten Möglichkeiten, vor allem, was Erreichbarkeit und Kommunikation betrifft. Aber genau da trennt sich die sprichwörtliche Spreu vom Weizen. Denn dich mit deinem Business im Netz abzuheben, relevant zu bleiben und dennoch mühelos den Kontakt zu deinen Kunden zu halten – vielleicht hast du ja selbst schon die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so leicht ist, wie es bei anderen oft aussieht. Wir haben uns im Vorfeld des think.digital.NOW Congress umgehört und fünf spannende Tipps für dich – von Experten und Unternehmern, die alles richtig gemacht haben. Übrigens: Bei unserem Livestream am 3. Oktober kannst du schon vorab in die Themen der Speaker reinschnuppern.

1. Kein Buch mit sieben Siegeln: Hab Mut für frischen Content!

Wenn du einen Blick in deine Timeline wirfst oder vielleicht die eine oder andere erfolgreiche Onlinekampagne verfolgst, hast du vielleicht das Gefühl, das Netz ist nur was für die Großen, die es sich leisten können, entsprechend große Töne zu spucken. Falsch gedacht: Gerade kleine und mittelständische Unternehmen können online eine Menge bewegen und müssen dafür nicht tief in die Tasche greifen. „Zeitgemäßes Onlinemarketing ist keine Raketenwissenschaft, es wird nur oft so dargestellt“, sagt auch Contentprofi Harald Kopeter. Du hast eine Menge Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erregen – das kann ein witziges Video sein oder ein Blog. Wichtig ist, dass du Mut fasst, denn du kannst nur gewinnen.

Kein Hexenwerk: KMU können online eine Menge bewegen – ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen. Foto © stock.adobe.com

2. Mit Liebe und Leidenschaft: Trag dein Herz am Revers

Emotion sells – das klingt jetzt so hochgestochen, aber on- wie offline gilt: Mit der richtigen Portion an Gefühlen bleibst du echt und damit greifbar für deine Kunden. Idealerweise bist du Unternehmer oder überlegst dir, in die Businesswelt einzusteigen, weil du für deine Sache brennst. Und genau diese Leidenschaft sollen auch deine Kunden spüren, denn dann fühlen sie sich gut aufgehoben bei dir. Business Angel Michael Altrichter, den du vielleicht aus der Fernsehsendung „2 Minuten 2 Millionen“ kennst, sagt: „Mit Gefühl, Herz und Hirn und dem richtigen Maß an Menschlichkeit an die Sache herangehen – dann wird sich auch der Erfolg einstellen.“ Letzten Endes verhalten sich so auch deine Kunden, denn sie treffen ihre Kaufentscheidungen großteils emotional.

Sei dabei: Contentprofi Harald Kopeter gibt schon vorab per Livestream auf kleinezeitung.at am 3.10. um 18 Uhr einen Einblick in das Thema Storytelling und Digitalisierung. Foto © (c) Philipp Lihotzky

3. Anders ist gut: Geh deinen eigenen Weg

Wahrscheinlich hast du des Öfteren das Gefühl, dass es eh schon alles gibt da draußen – und selbst, wenn du eine gute Idee hast: Jemand anderes hatte sie bestimmt schon vor dir und ist schon erfolgreich damit unterwegs. Damit du aus diesem Gedankenstrudel ausbrichst, denk dran: Die besten Ideen fangen damit an, dass jemand sprichwörtlich um die Ecke denkt und sich erst einmal keine Gedanken um die anderen macht. „Ich denke, wenn man anders bzw. differenzierter denkt und es wirklich anders macht, kann man damit Erfolg haben“, findet Roland Fink, der mit niceshops erfolgreich den Onlinehandel aufmischt. Auch, was die Ansprache deiner Kunden betrifft, gilt also: Versuch, die Dinge einmal aus einer anderen Perspektive zu sehen – dann kommen die frischen Ideen oft von ganz allein.

Trau dich, deinen eigenen Weg zu gehen und um die Ecke zu denken. Foto © stock.adobe.com

4. Fail, fail again, fail better: Scheitern ist nicht schlimm

Nur keine Angst, wenn eine Idee nicht gleich zündet. Scheitern gehört zum Business und sollte von seinem Stigma befreit werden, findet Michael Altrichter. Gerade in Österreich ist das Sicherheitsdenken sehr groß, aber das ist natürlich nicht immer hilfreich. Umgemünzt auf den Digitalbereich heißt das: Wenn du immer auf die gleiche Strategie mit denselben Kanälen setzt, wirst du bald nicht mehr gesehen oder gehört. Mut zu Neuem zahlt sich aus – egal, ob das ein Youtube-Video ist oder ein Blick hinter die Kulissen. So findest du außerdem heraus, was deine Community mag und was nicht. „Wir sind damals einfach gestartet. Wir hatten keine Ahnung, wie man eine Kamera einstellt. Wir hatten bloß eine Idee“, sagt etwa Thomas Holzer über seine ersten Schritte auf YouTube mit seiner Quetschn Academy. Heute verbucht er mit seinem Harmonikaunterricht bis zu 2,5 Millionen Zugriffe – pro Video.

Teilt am think.digital.NOW Congress sein Wissen: Business Angel Michael Altrichter. Foto © think.digital.NOW

5. Mach einfach – dir kann nichts passieren

Zu guter Letzt hat der Businessprofi Michael Altrichter noch einen Tipp für dich: „Ausprobieren und starten – just do it!“ Denn unterm Strich ist es das, was alle Speaker auf dem Kongress gemeinsam haben: Sie alle haben irgendwann klein angefangen – mit nichts als einer Idee. So wie Lisa Sophie Stejskal, die mit ihren „Cute Life Hacks“ eine Viertelmillion Bastelbegeisterte erreicht. Oder David Lengauer, der sich mit einer Fitness-Seite auf Facebook eigentlich nur ein paar Euro dazu verdienen wollte – und jetzt Autor mehrerer erfolgreicher Fitnessprogramme mit Homebase in Berlin ist. Sein Tipp: „Scheiß drauf und mach einfach – du kannst alles schaffen, wenn du fokussiert dein Ding durchziehst.“

Just do it! Auf dem think.digital.NOW Congress am 18. Oktober (9-18 Uhr) im Grazer Congress kannst du dir frischen Input rund um Onlinemarketing und digitalen Geschäftserfolg holen. Schon am 3. Oktober gibt’s einen Sneak Peek in unserem Livestream.

Entstanden in Kooperation mit Corporate Media Service.