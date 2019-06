Facebook

Darf’s ein bisserl Farbe sein? In Sachen Kreativität geht beim Bodypainting so gut wie alles. © Alexandra Rabl/ Künstler Wing Sum Diana Chan

Der Körper als Leinwand, die mehr bietet, als nur zwei Dimensionen – genau das ist Bodypainting und es ist dir garantiert selbst schon begegnet. Denk einfach mal zurück ans Kinderschminken auf dem Familienfest als du noch klein warst und dich durch eine simple Gesichtsbemalung in einen Tiger oder Schmetterling verwandelt hast. Umgelegt auf die Großen wird daraus die ultimative Spielwiese für Kreative, bei der fast alles an Farbe und Form erlaubt ist. Mittlerweile gibt es eine eigene Weltmeisterschaft, auf der die Besten der Besten im Bodypainting ihr ganzes Können präsentieren. Wir haben die 5 interessantesten Facts gesammelt, die du über Bodypainting kennen musst.

Der Körper als kreative Spielwiese – das Herzstück beim Bodypainting. Foto © Daniel Janesch Photography

1. Schon in der Steinzeit war Bodypainting total in

Menschen bemalen ihre Körper eigentlich schon, seit es sie gibt. Klingt banal, hatte ursprünglich aber wichtige Funktionen, zum Beispiel den Schutz vor Insekten oder (jetzt wird’s gruselig) Dämonen und bösen Geistern. Kriegsbemalung sollte den Gegner einschüchtern, während Tarnbemalung auf der Jagd besonders nützlich war. Gemalt wurde mit Ocker oder Holzkohle und natürlich mit den Händen.

So alt wie die Entdeckung des Feuers: Bodypainting war schon in der Steinzeit beliebt. Foto © Daniel Janesch Photography

2. Bodypainting ist der ultimative Hingucker

In einer Zeit, in der Kleidung – von der Fashion Week bis zum Trachtenverein – eine so große Rolle spielt wie nie, ziehen bemalte Körper natürlich besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. Das macht sich nicht nur die Werbeindustrie immer wieder zu nutzen, sondern auch Aktivisten, um Aufmerksamkeit auf die gute Sache zu lenken. 2018 inszenierte der WWF eine Bodypainting-Performance im Rahmen der EU Wasserkonferenz, um auf die bedrohte Artenvielfalt der Flüsse aufmerksam zu machen. Vor zwei Jahren wurden – ebenfalls in der Hauptstadt – 253 bemalte Menschen zu einem riesigen 3D-Gemäde zusammengefügt, um gegen die Verschmutzung der Meere zu protestieren. Bodypainting geht also nicht nur unter die Haut, es kann auch zum Nachdenken anregen.

Wirkt: Bodypainting als ultimativer Hingucker. © Johannes Stötter Art / WB Production

3. Bodypaintingfarben sind wahre Alleskönner

Seit sich die ersten Menschen mit bunter Erde Kriegsbemalung ins Gesicht schmierten, hat sich natürlich viel getan. Heute ist im Bodypainting so gut wie alles möglich, von der klassischen Malerei mit Pinsel und Schwamm bis hin zu Airbrush. Natürlich müssen die Farben diese unterschiedlichen Techniken nicht nur mitmachen und dabei auf der Haut besonders gut decken und leuchtend wirken, sie müssen die Haut der Models auch unbeschadet wieder verlassen. Schädliche Inhaltsstoffe sind also ein absolutes No-Go – schließlich müssen Bodypaintingfarben den gleichen, strengen Gesetzen entsprechen, wie Kosmetik.

Bodypaintingfarben müssen alles mitmachen und dabei noch hautverträglich und atmungsaktiv sein. Foto © Daniel Janesch Photography

4. Bodypaintingtechniken sind nicht von dieser Welt

So eine dreidimensionale Leinwand bietet ungeahnte Möglichkeiten – das macht sich natürlich auch bei den unterschiedlichen Techniken und Disziplinen bemerkbar, die das Bodypainting zu bieten hat. Sehr beliebt sind etwa Illusionen, hier verwandeln sich Menschen in Tiere, Pflanzen oder sogar Gegenstände. Beim Special Effects Bodypainting wird die Körperbemalung mit anderen Materialien oder Objektkunst zu einem Gesamtkunstwerk kombiniert – quasi die Königsdisziplin. Beim Camouflage Bodypainting verschmilzt das bemalte Model mit dem Hintergrund, während beim UV-Painting Farben zum Einsatz kommen, die unter Schwarzlicht leuchten. Fürs Publikum besonders spannend ist wiederum das Live Painting.

Königsdisziplin: Beim Special Effects Bodypainting werden Körperbemalung und Objektkunst kombiniert. Foto © Daniel Janesch Photography

5. Die besten Bodypainter der Welt treffen sich jedes Jahr in Österreich

Kaum zu glauben, aber: Bereits zum 22. Mal trifft sich die weltweite Bodypainting-Elite tatsächlich in Österreich. Das World Bodypainting Festival geht immer Anfang Juli in Klagenfurt am Wörthersee über die Bühne und prämiert die Weltspitze in unterschiedlichen Disziplinen. Daneben gibt’s ein geballtes Programm an Musik, Shows, Partys aber auch Workshops, an denen auch Einsteiger und Interessierte teilnehmen können. Während der Haupttage vom 11. – 13. Juli sind auch Fotografen willkommen, immerhin wollen die Kreationen ja gekonnt in Szene gesetzt werden.

Wenn du die Faszination Bodypainting live erleben willst, schau doch vom 11. bis 13. Juli beim #wbfestival2019 in Klagenfurt am Wörthersee vorbei! Neben spannenden Workshops, einem Street Food und Lifestyle Markt, einem buntem Kinderprogram gibt's außerdem feine Live-Acts, wie Conchita, Russkaja oder Left Boy.

Entstanden in Kooperation mit WB Production GmbH.