Na, hast du am Wochenende schon etwas vor? © Martin Steinthaler | tinefoto.co

Dein Platz an der Sonne

Pack die Sonnenbrille ein und lass die Jause daheim: Heute geht's auf die "Klagenfurter Hütte". Hier gibt es seit ein paar Wochen einen neuen Wirt und das wird dir schmecken: "Ob Ritschert, Rindsuppe mit Kaspressknödel oder ein Kärntner Reindling, bei uns ist alles hausgemacht", erzählt Hüttenwirt Roland Ertl. Wie du am besten hinkommst und dich selbst davon überzeugen kannst? Starte am Parkplatz Johannesruhe in Feistritz im Rosental. Dein Weg führt dich etwa eineinhalb Stunden über eine ansteigenden Schotterstraße. Auf 1.663 Metern Seehöhe hast du es geschafft. Mahlzeit! Geöffnet hat die Hütte Freitag bis Sonntag ab 10 Uhr – ideal für deinen Wochenendausflug.

Foto © KK Hurra, die Gams!

Du kennst den Katschberg? Ein echtes Highlight ist hier die Gamskogelhütte. Sie liegt mitten auf der Piste. Komm vorbei und stärke dich zwischen den Abfahrten. Auf dich warten außerdem ein Kachelofen zum Dazukuscheln, eine riesige Sonnenterrasse und Hausmannskost vom Feinsten. Unser Tipp: Die perfekte Jause für deinen Einkehrschwung. Das Brot auf der Gamskogelhütte ist aus Sauerteig und wird frisch gebacken. Auch der Speck und die Hartwürste stammen aus der hauseigenen Produktion. Und frisch gestärkt ist es auf der Piste gleich noch viel lustiger!

Foto © Daniel Zupanc

Tipp Nicht versäumen solltest du am Katschberg das selbst gebraute Bier im "Stamperl". Montags um 16 Uhr führt der Braumeister übrigens höchst persönlich durch die "heiligen Hallen". Mehr Infos!

Für Wanderfans und Rodelfreunde

Du bist kein Skifahrer? Kein Problem, auf der Rosstraten am Dobratsch hast du viele Möglichkeiten, Höhenluft zu genießen. Wie wäre es mit Wandern oder Langlaufen? Als Belohnung tankst du nicht nur Sonne – dich erwartet in der "Schmankerlstube" Kulinarik vom Feinsten. Hüttenwirtin Andrea Riedel setzt auf hausgemachte Küche und stellt viele Produkte dafür sogar selbst her. Probiere hier unbedingt die Kärntner Kasnudel. Aber Vorsicht: Du wirst ins Schwärmen kommen. Und das Beste: Fad wird’s hier garantiert nicht. Denn auf die Kids wartet ein Rodelhügel und Schnee-Spielplatz. Foto © Puch Johannes Pssst: Geheimtipp!

Man glaubt es kaum, aber: Es gibt auch echte Hütten-Geheimtipps in Kärnten. Kennst du die Zacchi-Hütte schon? Von den Weißenfelser Seen könntest du zum Beispiel mit den Schneeschuhen hierher wandern. Der Blick auf die verschneiten Julischen Alpen ist einmalig. Außerdem lohnt sich der Weg doppelt, denn die Zacchi-Hütte ist der perfekte Ort zum Schmausen und Aufwärmen. Hier verschmelzen die Kärntner und die Friulanische Kulinarik miteinander: Dich erwarten Frigga mit Salsiccia, Polenta und Schwammerl und noch viel mehr.

Foto © Franz Gerdl

Auf die Schneeschuhe, fertig, los!

Du warst noch nie auf Schneeschuhen unterwegs? Dann nichts wie los, für alles gibt es ein erstes Mal. Beginne am Besten mit einer leichteren Tour. Ideal dafür geeignet ist übrigens das Hochrindl: Hier werden Schneeschuhtouren für Anfänger und Fortgeschrittene geboten. Tipp: Die Skischule Hochrindl macht auch geführte Schneeschuhwanderungen. So kommst du auf versteckten Pfaden zu den schönsten Aussichtspunkten! Nach der Tour hast du hier einige Hütten zur Auswahl, und eine davon solltest du auf keinen Fall verpassen: Die Herzl Hütte. Hier gibt’s Häferlkaffee mit selbst gemachtem Apfelkuchen. Mhhh!

Foto © Udo Bernhart