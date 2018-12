Facebook

Superhygge: Mach‘s dir gemütlich mit den neuesten Wohntrends. © stock.adobe.com / drubig-photo

Neues Jahr, neues Ich: Das nehmen sich zum Jahreswechsel viele vor. Und was eignet sich besser, um den Alltag etwas aufzufrischen, als eine Runderneuerung zu Hause? Spätestens wenn der Frühling kommt, wollen wir frische Farben und jede Menge Licht – was für ein Glück, dass genau diese beiden Dinge ganz oben auf der Liste der Wohntrends 2019 stehen. Eines können wir dir noch verraten: Es wird ganz natürlich und behaglich. Worauf wartest du - wirbel durch deine vier Wände und setze neue Akzente.

Tipp Schau von 17. bis 20. Jänner auf die Messe Graz. Bei der Häuslbauermesse gibt's alles zu den Themen Wohnen, Bauen und Renovieren!

Wir kennen das: Die Maroni-Öfen sind noch nicht ganz kalt, schon gibt es überall in der Stadt wieder Eis zu kaufen. Ob cremig oder fruchtig ist dabei fast schon eine Glaubensfrage. Was die eigenen vier Wände betrifft, ist die Entscheidung aber ganz eindeutig: Mango, Pistazie und Erdbeere halten Einzug und bringen jede Menge frische Farbakzente. Egal, ob Wände oder Möbel – die Pastelltöne strahlen nicht nur pure Lebensfreude aus, sondern lassen sich auch wunderbar zu diversen Hölzern und anderen erdigen Tönen kombinieren. Unser Tipp: Wenn du ein altes Möbelstück auffrischen willst, verpass ihm mit Kreidefarbe einen neuen Anstrich – die gibt’s nämlich in allen pastelligen Schattierungen. Fast schon zum Anbeißen: Diese Saison sind unsere liebsten neuen Mitbewohner pastellige Eiscremetöne. Foto © stock.adobe.com / Photographee.eu Lass deinem Zuhause ein Licht aufgehen (oder zwei, oder drei…)

Nach dem dunklen Winter sehnen wir uns nach Sonne und Wärme. Wenn dir die Jahreszeiten eine Spur zu langsam sind, holst du dir einfach selbst die Sonne in dein Zuhause. Leuchten, Lampen, Strahler, LEDs… die Auswahl ist nahezu grenzenlos. Zum ganz besonderen Hingucker werden Lampen, wenn du sie in Übergröße wählst oder sie in Gruppen arrangierst. Also nur Mut, bei diesem Trend kannst du nur gewinnen. Unser Tipp: Neben Licht kannst du auch mit Bildern ganz besondere Akzente setzen, denn ein Schuss Kunst tut jedem Wohnkonzept gut. Das Runde und das Eckige – spannende Leuchten bringen frischen Wind in dein Zuhause. Foto © stock.adobe.com / abraca_da Natur pur: Materialmix zum Wohlfühlen

Wusstest du, dass wir uns 70 Prozent unseres Lebens in geschlossenen Räumen aufhalten? Klar, dass die eigenen vier Wände da zur Erholung vom Alltagsstress beitragen sollten. „Slow Living“ heißt das Zauberwort und steht für eine bewusste Lebensweise, die 2019 auch beim Wohnen Einzug härt. Im neuen Jahr gelingt uns das vor allem durch naturbelassene Materialien. Ob Holz, Stein, Leder, Leinen oder Baumwolle – deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Natürliche Materialien sind nicht nur superhygge, sie sind auch zeitlos – du kannst dir also sicher sein, dass sie dir lange Freude machen. Besonders mit frischen Farbakzenten werden sie zum absoluten Hingucker. Wohlig und warm: Naturmaterialien sind der wohl gemütlichste Wohntrend. Foto © stock.adobe.com / click_and_photo Völlig losgelöst: Diese Saison trägt der Boden Fugenlos

Wir bleiben im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Boden der Tatsachen – und doch schweben wir dahin. Ein besonders spannender Wohntrend, der auch 2019 nicht fehlen darf, sind fugenlose Bodenbeläge. Von Experten verlegt, sind sie nicht nur pflegeleicht und langlebig, sie geben auch ein ganz besonderes, fließendes Wohngefühl. Stell dir einen fugenlosen Boden wie eine leere Leinwand vor: Du kannst ihn mit allen möglichen Akzenten und Stilen kombinieren, er wird fast alles dankbar mitmachen. Ein ganz besonderer Wohntrend, den ganz sicher nicht jeder hat. Gut beraten. Fachleute können dir helfen, die neuen Wohntrends umzusetzen. Foto © MCG / KANIZAJ Dein Bad als Wellnesstraum

Was wäre ein echtes Wohfühlzuhause ohne ein gemütliches Bad? Im neuen Jahr kannst du allerlei spannende Akzente setzen. Besonders bei den Fliesen tut sich Einiges. Mix-and-Match-Kollektionen, die Fliesen unterschiedlicher Farben und Formen aufeinander abstimmen, sorgen für einen einzigartigen Look. Auch asymmetrische Fliesen oder solche mit Reliefdekor verwandeln dein Bad in eine moderne Wohlfühloase. Wenn du dich drübertraust, sind schwarze oder weiße Armaturen vielleicht der richtige Trend für dich. Kombiniert mit schlichten Fliesen eine absolut zeitlos-elegante Mischung.