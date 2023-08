Die familiären Fußstapfen waren vorgegeben: Vom Großvater aus einer kleinen Schlosserwerkstatt heraus gegründet, unter dem Vater zum Großbetrieb gewachsen, führt jetzt seit zehn Jahren Peter Mitterbauer den Industriekonzern Miba mit Stammsitz in Laakirchen in Oberösterreich. Seit 2010 ist auch die südoststeirische EBG Teil der Unternehmensgruppe.

Die EBG hat sich auf die Entwicklung und Fertigung von Leistungs- und Hochspannungswiderständen spezialisiert. Diese elektronischen Bauteile sind beispielsweise in Windräder und E-Autos verbaut. Durch die steigende Bedeutung von Alternativenergien und der Elektromobilität ist der Bedarf an den Kleinkomponenten "made by EBG" gestiegen. Allein in den vergangenen fünf Jahren hat sich der Umsatz der EBG von 18 auf fast 37 Millionen Euro mehr als verdoppelt, der Beschäftigtenstand ist von 48 auf 180 angewachsen, rechnet Mitterbauer vor.

Wachstum verpflichtet

Schon vor zwei Jahren wurden in Kirchbach mehr als zwei Millionen Euro in eine erste Fertigungsstraße für E-Mobility-Produkte (Entladewiderstände) investiert. Jetzt wird die Produktionsfläche erneut ausgebaut. Der Standort wird bis Jahresende von 3000 auf 6300 Quadratmeter vergrößert. 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Im Sinne der Effizienzsteigerung wird auch die Produktion aus dem seit 2015 betriebenen Außenstandort in St. Stefan im Rosental zurück gesiedelt. In den neuen Räumlichkeiten können die bisherigen Produktionsabläufe für die Leistungselektronik optimiert werden, parallel entstehen aber auch Kapazitäten für das Wachstum in sonstigen Kundenmärkten.

Innovativ und lernbereit

"Die Geschichte unseres Unternehmens ist maßgeblich durch Forschung und Entwicklung getrieben", sagt Mitterbauer: "Mit 392 Patenten sind wir unter den Top drei der innovativsten Unternehmen Österreichs. Lernen und Weiterbildungen ist stark in der DNA der Miba festgeschrieben." So gibt es neben der Lehrlingsausbildung eine eigene Leadershipacademy. Insgesamt liegt die F&E-Quote der Gruppe bei vier Prozent und man betreibt 29 Standort weltweit. "Wir sind dort, wo uns die Kunden brauchen", beschreibt Mitterbauer das Erfolgsrezept des Konzerns mit seinen insgesamt 7800 Mitarbeiter:innen.