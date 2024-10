Der Gewinn des renommierten Preises bekräftigt den Innovationsgeist des Unternehmens, das sich mit handwerklicher Präzision neuen Gestaltungsmöglichkeiten in der Glasarchitektur widmet. Die Austrian Glastechnik Awards zeichnen herausragende Leistungen von Unternehmen im österreichischen Glashandwerk aus. Mit dieser Ehrung will die Bundesinnung der Dachdecker, Glaser und Spengler die außergewöhnlichen Arbeiten heimischer Glaserbetriebe ins Rampenlicht rücken und ihre Erfolge würdigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Gesamtleistung, die kreative, technische und handwerkliche Spitzenkompetenz vereint. Die Verleihung des Awards fand im Rahmen einer feierlichen Gala in Wien statt, bei der die besten Projekte aus der Glasbranche prämiert wurden. Glasbau Geiger konnte sich mit seinem technisch komplexen Designkonzept gegenüber einer starken Konkurrenz durchsetzen.

Das Projekt umfasste eine zweigeschoßige Loftverglasung mit zwei Pivottüren im unteren Teil. Der obere Verbau der Galerie besteht aus einer absturzsichernden Verglasung und einer aufgesetzten Schiebeverglasung mit einer Gesamthöhe von über 4 Metern.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sehen sie als Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit. Mit jedem Projekt streben wir danach, unsere Kunden zu begeistern und ihre Wohnträume zu verwirklichen“, berichtet Geschäftsführer Wolfgang Geiger sichtlich stolz.

© KK

Loftstyle - Eleganz in Stahl und Glas

Diese Art der Verglasung hat sich in der modernen Architektur zu einem beliebten Designelement entwickelt. Loftstyle-Türen und Fixverglasungen bestehen in der Regel aus einer Kombination von Stahlrahmen und großflächigen Glaselementen mit horizontalen oder vertikalen Sprossen. Ein Highlight sind Pivot-Türen, die sich um einen außermittigen Drehpunkt bewegen. Dieser feste Pivot-Punkt liegt näher an einer Seite und sorgt für eine asymmetrische Bewegung. Dadurch eignen sie sich ideal für großflächige, moderne Designs. Diese Art der Verglasung ist vielseitig einsetzbar und findet sowohl in Wohnbereichen als auch in Büros und anderen Arbeitsumgebungen Anwendung

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die sowohl funktional als auch optisch beeindrucken,“ so Geiger.

Jedes Projekt wird maßgeschneidert umgesetzt, wobei die Gestaltungsmöglichkeiten nahezu grenzenlos sind. Kunden können aus verschiedenen Profilfarben wählen, wobei besonders matte Feinstrukturen in Schwarz, Anthrazit oder Weiß beliebt sind. Dabei ist die klassische Loftverglasung in der Farbe Schwarz rückläufig. Viel eher wird mit neuen Oberflächen ein harmonisches Innenraumkonzept erschaffen. Auch die Sprossenanordnung kann individuell gestaltet werden, um den Charakter der Räume perfekt zu unterstreichen.

© Glasbau Geiger

Rillenglas – Eleganz durch feine Linien

Neben den klassischen Glasarten spielt das Rillenglas eine immer größere Rolle in der modernen Innenarchitektur. Diese Glasart, zeichnet sich durch feine, vertikale Rillen aus, die das Licht auf besondere Weise brechen und für faszinierende Lichteffekte sorgen. Rillenglas wird häufig bei Raumtrennungen, Loftstyle- Verglasungen, Vitrinen oder sogar in Möbelfronten und in lackierter Ausführung eingesetzt.

Eine ebenso bedeutende Rolle spielen Strukturgläser. Diese Gläser zeichnen sich durch vielfältige Oberflächenstrukturen aus, die sowohl visuelle als auch haptische Akzente setzen. Strukturgläser bieten nicht nur eine einzigartige Optik, sondern erfüllen auch funktionale Anforderungen, etwa durch die Reduzierung von Reflexionen oder den erhöhten Sichtschutz.

Das Team von Glasbau Geiger freut sich darauf, auch in Zukunft innovative Glasbauprojekte zu realisieren und ihren Kunden dabei zu helfen, Wohnräume auf einzigartige Weise zu gestalten. Zahlreiche Exponate und verschiedene Glasarten können im Showroom des Unternehmens bewundert werden.