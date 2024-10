Jeruzalem – ein Paradies zwischen den Weinhügeln

Sanfte Hügel, auf deren Hängen die Weinreben ihre bunten Blätter der herbstlichen, honiggelben Sonne entgegenstrecken. Vogelgezwitscher. Die Weinlese ist schon abgeschlossen, die Klopotetz sind verstummt. Seelenruhig scheint die Landschaft so langsam in den Winterschlaf zu dösen. Doch in den Fässern der lokalen Weinkeller ist einiges los: Am Tag des Hl. Martin aber soll auch der Weinwerdungsprozess abgeschlossen sein. Der edle Tropfen, der an diesem Tag getauft und zur traditionellen Martinigans mit Rotkraut und Mlinci gereicht wird, rundet dieses Festessen in seiner Perfektion ab.

© whynot.si

Edle Weintropfen und ein Hauch Tradition

Ein Stück dieser Tradition kann man sich in Kombination mit einem erholsamen Wellnessurlaub auch im schmucken Resort Sibon, das über den Hügeln des Jeruzalem wacht, holen. Zwischen dem 08. und 17. November 2024 lädt das Haus zum Martini-Erlebnis ein. Zwei Übernachtungen im klassischen Doppelzimmer inklusive reichlichem Frühstück mit Köstlichkeiten aus der Region, Eintritt in das Spa-Sauna-Center, freiem W-LAN, gratis Parkplätzen wird an jedem Abend ein Degustations-Abendessen gereicht. Auf der Martini-Menükarte verschmelzen Tradition und Moderne zu einem kulinarischen Feuerwerk. Dieses unvergessliche Erlebnis erhalten Sie bereits ab 110 € pro Person und Nacht. Reservieren Sie sich jetzt Ihr Martini-Paket und klicken Sie hier.

© KK

Wohlig und warm durch die kalten Tage

Es ist aber nicht nur der einzigartige Spa- und Saunabereich, der den Aufenthalt im Sibon Spa besonders wohlig macht. Spitzenkulinarik gepaart mit einem unverwechselbaren Ambiente, an dem Altes und Modernes harmonisch und zur Perfektion gereift ineinanderfließt. Die Landschaft lädt zudem zu Radtouren und Wanderungen ein, die im Herbst einen ganz besonderen Charme haben.

© KK

Haben Sie schon Pläne für Silvester?

Aber auch der Winter lässt sich in dieser malerischen Landschaft hervorragend verbringen. Dazu ist der wunderbare Spa- und Saunabereich des Sibon-Resorts wärmstens zu empfehlen. Wer noch nicht weiß, wo er einen perfekten Silvesterabend verbringen kann, ist hier bestens aufgehoben. Für weitere Informationen zum Sibon-Silvester-Angebot klicken Sie hier.

© KK

Sibon ist eine Oase, in der Sie Ihre Ruhe finden, Ihre Gedanken sammeln und neue Kraft tanken können. Ideal für eine Auszeit allein, zu zweit oder aber auch für Business-Gäste, die hier Teambuildings, Meetings oder Feiern veranstalten können.