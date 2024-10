„Über Geld spricht man nicht.“ Gegen diese ur-österreichische Gepflogenheit kämpft Philipp Genduth aus Überzeugung und mit unternehmerischen Mitteln an. Zusammen mit Matthias Reiter und Markus Wilhelm hat er dafür Finanzenverstehen.at gegründet. Das Trio bietet keine Anlageberatung, sondern eine Plattform samt Blog und Podcast für Privatpersonen mit Informationen, wie der Finanzmarkt funktioniert, welche Produkte es gibt und welche steuerlichen Aspekte zu beachten sind.

Tobias Suntinger, Junge Wirtschaft Kärnten: „In der Finanzwelt gibt es vielfältige Investitionsmöglichkeiten und -chancen. Einen Überblick über diesen Dschungel an Optionen mit Vor- und Nachteilen zeige ich im Workshop. Mit diesem ersten Rüstzeug kann der Kapitalaufbau starten.“ © Daniel Waschnig

Dieses Wissen teilt Genduth auch bei der „Langen Nacht der Finanzbildung“ am 17. Oktober in der Wirtschaftskammer Kärnten (Europaplatz 1, Klagenfurt). Ab 16 Uhr wartet ein umfangreiches Programm mit spannenden Workshops, inspirierenden Keynotes, wertvollen Praxistipps und einer Podiumsdiskussion rund um das Veranstaltungsthema „Money matters“. Weil mit Vorsorge und Vermögensaufbau kann nie zu früh begonnen werden“, ist das Organisationsteam der Jungen Wirtschaft Kärnten überzeugt: „Wir bieten die Gelegenheit, Grundlagen und fundiertes Wissen zu erwerben und wertvolle Netzwerk-Kontakte zu schließen.“

Franz Ahm, Corbis Finanzdienstleistungen: „Versicherungen sind Bestandteil eines soliden Finanzplans. Doch welche sind wirklich notwendig, welche kann man weglassen und welche tragen zur Vermögensvorsorge bei? Wir helfen, eine Versicherungsstrategie so zu gestalten, dass sie zur Lebenssituation passt.“ © Philipp Lipiarski

Abgedeckt wird eine breite Palette an Themen von innovativen Wegen der Unternehmensfinanzierung über Tipps für ein erstes Investment – und den häufigsten Fehlern, die bei der Geldanlage gemacht werden – bis zu Leitlinien für ein individuell angepasstes Versicherungsportfolio. „Wir zeigen auf Basis unserer langjährigen Expertise, welche Versicherungen unerlässlich sind, um grundlegende Risiken abzudecken – wie zum Beispiel die Haftpflichtversicherung – und welche optional sind oder sogar in bestimmten Lebensphasen vermieden werden können“, gibt Franz Ahm einen kurzen Einblick in einen Teil des Workshopprogramms.