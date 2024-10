Das Testcenter Carinthia ist ein europaweit einzigartiges Testzentrum für Jugendliche, Erwachsene, Unternehmen und Schulen. Unser fundiertes und innovatives Testsystem macht Stärken, Talente und berufliche Kompetenzen sichtbar. Die vielfältigen Talente der Kärntner Bevölkerung können zudem auch passgenau mit spezifischen beruflichen Anforderungen der Wirtschaft zusammengeführt werden. Das Testangebot basiert auf dem höchst erfolgreichen Konzept des bereits seit zwölf Jahren bestehenden Test- und Ausbildungszentrums (41.000 Jugendliche wurden bereits getestet, 80% Reichweite in Kärnten).

Kompetenzen und Potenziale feststellen - der TCC-Test

Nun bietet das TCC – Testcenter Carinthia auch ein fundiertes Testverfahren für Erwachsene, die ihre individuellen Stärken und Kompetenzen erforschen möchten. Das Kennen persönlicher Stärken schafft Orientierung und erleichtert die Suche nach passenden Berufsfeldern.

Mittels kompetenzorientierter Testergebnisse kann also die bestmögliche Passung zwischen den individuellen Stärken und den branchenspezifischen Anforderungen der Unternehmen gefunden werden. Neben Basistests kann daher aus einer Reihe von branchenspezifischen Kompetenztests aus den Bereichen Technik, Tourismus und Verwaltung gewählt werden. Ergebnisse stehen nach der Testung unmittelbar zur Verfügung und werden im Rahmen eines Orientierungsgesprächs gemeinsam mit individuellen Entwicklungspfaden sichtbar. Unser Testangebot wird ständig erweitert.

© Daniel Waschnig

TCC-Test Corporate – für Unternehmen

Das TCC – Testcenter Carinthia unterstützt auch Unternehmen dabei, die qualifiziertesten Bewerber:innen auszuwählen, passende Fachkräfte zu finden und damit den Unternehmenserfolg zu sichern. Mit dem TCC-Test Corporate können Betriebe die Kompetenzen ihrer Bewerber:innen objektiv testen lassen und so kostenintensive Fehlbesetzungen vermeiden. Zusätzlich können Betriebe kostenlos ein Profil ihrer jeweiligen Anforderungen an zukünftige Mitarbeiter:innen erstellen lassen und sogleich mit jenen Testpersonen vernetzt werden, die diese Anforderungen erfüllen.

Stärken entdecken - der TCC-Test Junior

Das Testcenter Carinthia ist der Anbieter für Berufsorientierung an Kärntner Schulen.

Hier entdecken Schüler:innen nicht nur ihr KÖNNEN, sondern auch welche Lehrberufe zu ihren STÄRKEN passen. Jugendliche können sich auch einzeln zum TCC-Test Junior anmelden, um ihre individuellen Stärken und dazu passende Lehrbetriebe zu entdecken.

Unter den insgesamt 19 getesteten Kriterien befinden sich beispielsweise technisch-physikalisches Verständnis, logisches Verständnis, Form- und Raumgefühl, handwerkliches Geschick, Englisch, Allgemeinbildung, kaufmännisches Knowhow, IT-Systemkenntnisse und viele andere mehr. Nach Absolvierung des Testparcours erhalten die Jugendlichen noch vor Ort

ihr detailliertes Testergebnis, ihr persönliches Stärkendiplom und passende Lehrberufsvorschläge.

© Daniel Waschnig

Firmen-TCC-Test Junior - für Betriebe

Das Testcenter Carinthia unterstützt Kärntner Betriebe dabei, geeignete Lehrlinge zu finden. Dafür hinterlegen die Betriebe zunächst kostenlos ein Anforderungsprofil und können zusätzlich einen Firmen-TCC-Test Junior für potenzielle Lehrlinge durchführen lassen. Mithilfe der Testergebnisse können dann die am besten geeigneten Bewerber:innen objektiv identifiziert werden.

Und im Rahmen einer Potenzialanalyse richten wir uns an alle Erwachsenen, die wissen wollen, welcher Beruf oder welche Ausbildung grundsätzlich am besten geeignet wäre um alle vorhandenen Potenziale bestmöglich auszuschöpfen. Dieses Angebot richtet sich auch an Maturantinnen und Maturanten für die richtige Studien- oder Berufswahl.