Blumenolympiade Grüne Daumen sind wieder gefragt

Die Kärntner Blumenolympiade geht in ihrer 21. Auflage in das 20. Jahr: Anmeldung der Gemeinden bis 31. Mai, die Einzelteilnehmer können sich bis 15. Juni anmelden. Eine neue Kategorie in diesem Jahr ist „Urban Balcony“.