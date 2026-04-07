Als „Bauernhaus M“ wird auf der Homepage das allererste Projekt geführt, welches Sandra Tantscher-Täubl und Sebastian Jenull vor gut einem Jahrzehnt im eigenen Büro realisieren konnten. „Ein Projekt mit mutigen Bauherrn mit einer Ruine im Gepäck“, lautet der Kommentar dazu. Das „Bauernhaus M“ steht hoch über dem Gailtal, nahe dem „Haus am Guggenberg“, einer der jüngsten Planungen von Tantscher & Jenull.

Auch hier war ein Altbestand Ausgangspunkt. Keine Ruine, sondern ein bescheidenes Ferienhaus aus den 1960er-Jahren „und dementsprechend gebaut“. Immerhin aber so, dass es als solider Kern eines größeren Hauses für die Ganzjahresnutzung dienen konnte. Die Bauherren (ein Ehepaar mit Kindern) waren ziemlich unverhofft in den Besitz des Anwesens gekommen, entschlossen sich aber schließlich für das Leben auf gut 1100 Metern Seehöhe.

Vom Altbestand zum modernen Wohnhaus im Gailtal

Nicht unbeteiligt an diesem Entschluss war das erwähnte „Bauernhaus M“, das den Kontakt zum Grazer Büro herstellte. Als höchst anschauliches Beispiel für die Weiterentwicklung von Bestand, das „Upgrading“ von Vorhandenem. Die an der Grazer TU Ausgebildeten waren vom Potenzial des Altbaus gleich überzeugt. Das Resultat gibt ihnen Recht, denn am Hausberg von Hermagor verwandelte sich ein hässliches Entlein in einen Schwan.

Und das mit relativ bescheidenen Mitteln, aber umso größerem Gespür für Materialien und Räume. Ein Gespür, das die Auftraggeber teilten. „Es ist natürlich immer schön, wenn man über Details wie Handläufe diskutieren kann und Ideen nicht abgelehnt, sondern dankend angenommen werden“, sagt Sandra Tantscher-Täubl. Das gelte natürlich auch in umgekehrter Richtung – Bauen sollte stets ein Dialog sein.

Funktionale Neuordnung: Wie das Haus komplett umgedreht wurde

Tantscher & Jenull drehten das Haus funktionell um: „Auf der Südseite mit dem großartigen Panoramablick waren der Eingang und das Vorzimmer.“ Nun öffnen sich hier die großzügigen, durch eine Rundum-Veranda gut beschatteten Fenster eines nicht minder großzügigen Raums. Dessen Herzstück ist der Kachelofen, der im Altbau für wohlige Wärme sorgte und das nun, neu gesetzt, auch wieder tut. Neben der von einer Luftwärmepumpe versorgten Fußbodenheizung. Die Dämmung der vorhandenen Wände sorgt für Nachhaltigkeit. Alle Fenster können außerdem mit Balken verschlossen werden.

Dach und Dachkonstruktion konnten erhalten werden. Ersteres hat zwei markante Gaupen konserviert, die das Haus in ein neugierig in die Ferne blickendes Wesen verwandeln. Zweitere ist als markante Struktur in der erwähnten großen Halle sichtbar. Von dort führt eine Treppe auf eine Galerie, die Sauna und Gästezimmer erschließt. Beides ermöglicht durch einen Anbau, der auf zwei Ebenen zusätzliche sechzig Quadratmeter Wohnfläche brachte.

Das familiäre Leben spielt sich hauptsächlich in der Halle ab. Hier ist Platz für Wohnen, Kochen, Essen, Spielen. Ein Lärchenholzboden und geschliffener Estrich stoßen hier unmittelbar aneinander und sorgen für eine Zonierung des Raums. Das Parapet eines gut die halbe Räumlänge einnehmenden Fensters ist als Ruhebank realisiert.