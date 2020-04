Facebook

Vorstandsduo: Regina Ovesny-Straka, Monika Cisar-Leibetseder © (c) ar

Ein vergleichbar „gutes Ergebnis wie 2019 wird sich im herausfordernden Jahr 2020 wohl nicht ausgehen“, betont Regina Ovesny-Straka, Generaldirektorin der Volksbank Steiermark. Auf Basis der nun veröffentlichten vorläufigen Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres lasse sich jedoch sagen: „Wir sind gut gerüstet.“ Die Coronakrise habe den Beratungseinsatz – über alle Kanäle hinweg – deutlich erhöht. Allein in den vergangenen vier Wochen habe man mehr als 5000 Kundentermine abgehalten, zudem zähle man mittlerweile 1200 verarbeitete Kreditstundungen sowie gut 200 Ausweitungen von Überbrückungsfinanzierungen.

"Nach und nach lichten sich hier die Nebel"

Kreditstundungen für Private und Kleinstunternehmer, die über das gesetzliche Moratorium laufen, summieren sich bisher auf 200, „hier hätten wir einen höheren Andrang erwartet“, so Ovesny-Straka. Es habe aber auch rund um Förderungen und staatliche Programme immer wieder Änderungen der Richtlinien gegeben, „doch nach und nach lichten sich hier die Nebel“. Ovesny-Straka weist darauf hin, „dass wir Förderstellen nachweisen müssen, dass ein Unternehmen nicht bereits vor der Coronakrise mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatte, wir brauchen also Unterlagen von den Betrieben“. Man wisse, dass das nicht immer auf große Gegenliebe stoße, „doch wir unterstützen die Unternehmen hier sehr gerne“. Ihr Haus sehen Ovesny-Straka und ihre Stellvertreterin Monika Cisar-Leibetseder auf Kurs. Die drei Vertriebskanäle vom persönlichen Gespräch (derzeit stark via Videoberatung) über das Kundenservicecenter bis hin zum erweiterten Home-Banking hätten sich ebenso bewährt wie die stark „fokussierte und mobile Beratung unserer Spezialisten, die wir so in all unseren 30 Filialen anbieten können“.

"Guter Polster für ein anspruchsvolles Jahr"

2019 konnte die Bilanzsumme um 3,1 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gesteigert werden, das Betriebsergebnis kletterte von 12,16 auf 17,5 Millionen Euro nach, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit fiel aufgrund von Wertberichtigungen auf 14,8 Millionen Euro (2019: 17,02 Millionen). Zuwächse gab es sowohl bei Krediten als auch beim Wertpapiervolumen. „Unsere Eigenmittel konnten wir auf 192 Millionen Euro steigern, auch das harte Kernkapital ist gestiegen, das ist ein guter Polster für ein anspruchsvolles Jahr 2020“, so Cisar-Leibetseder.

Manfred Neuper