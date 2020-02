Facebook

Mit fast 1500 Euro je Feinunze ist der Goldpreis – aus Euro-Basis – auf ein neues Allzeithoch geklettert. Das Coronavirus und seine Folge befeuern den Goldmarkt zusätzlich. Bereits im Vorjahr hat der Goldpreis vor dem Hintergrund der historisch niedrigen Zinsen und der konjunkturellen sowie geopolitischen Unsicherheiten in Euro gerechnet um 20 Prozent zugelegt (auf Dollar-Basis lag das Plus bei 15 Prozent). Hatten einige Rohstoffexperten im Jänner noch eine Korrektur – also einen Rückgang – der Preise prognostiziert, sollte letztlich alles ganz anders kommen. Denn mit dem Ausbruch des Coronavirus in China und den möglichen Folgen für die Weltwirtschaft hat der Goldpreis einen neuerlichen Schub erfahren und in dieser Woche mit mehr als 1490 Euro je Feinunze ein Allzeithoch erreicht. Begünstigt wird diese Entwicklung durch den Wechselkurseffekt: Der stärker werdende US-Dollar lässt Gold in Euro gerechnet teurer werden.