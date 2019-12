Kleine Zeitung +

SES-imagotag US-Rekordauftrag und prominenter Beirat für steirische Firma

Preisschildspezialist SES-imagotag zieht in den USA einen 100 Millionen Dollar schweren Auftrag an Land. In den neuen Beirat ziehen indes Ex-Nestlé-Boss Brabeck-Letmathe und die einstige EU-Justiz-Kommissarin Reding ein.