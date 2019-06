Mineralwasser Steirische Peterquelle: Hitzewelle befeuert den Absatz

Facebook

Die Hitzewelle lässt die Umsätze von Mineralwasser-Abfüllern, in die Höhe schnellen. „Wir arbeiten wirklich auf Anschlag“, berichtet etwa Gerald Doleschel, Geschäftsführer der Peterquelle im steirischen Deutsch Goritz. Derzeit fülle man rund 30 Prozent mehr Mineralwasser ab als an einem durchschnittlichen Tag. Erstmals in der Geschichte des Unternehmens habe man heuer auf einen Drei-Schicht-Betrieb umgestellt, „an drei Tagen der Woche füllen wir also 24 Stunden durchgehend ab“.