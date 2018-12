Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte und eine regionale Mangelberufsliste: Die Regierung will verstärkt ausländische Fachkräfte locken. In der Steiermark werden Bestimmungen für sechs Berufe gelockert.

Beginnen wir diese Geschichte doch mit einem Blick auf den 4. Juni 2019. Maximal sechs Monate dürfen sich nämlich Menschen, die nicht aus den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz stammen, für gewöhnlich mit einem Visum in Österreich aufhalten. Wollen „Drittstaatsangehörige“ länger im Land bleiben, wird’s kompliziert. Die prominenteste Möglichkeit, um weiter in Österreich arbeiten und leben zu können, heißt Rot-Weiß-Rot-Karte. 2011 ins Leben gerufen, wurden von der Bewilligung zuletzt gut 2000 Stück pro Jahr vergeben. Aufgesetzt wurde sie für „besonders Hochqualifizierte“, „sonstige Schlüsselkräfte“ (zum Beispiel Sportler), aber auch „Fachkräfte in Mangelberufen“. Eine Gruppe, auf die Österreichs Regierung nun ein verstärktes Augenmerk legen will.